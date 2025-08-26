SegnaliSezioni
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM 10 012

Ladislav Bastrnak
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 10%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 706
Profit Trade:
1 167 (68.40%)
Loss Trade:
539 (31.59%)
Best Trade:
149.13 EUR
Worst Trade:
-45.12 EUR
Profitto lordo:
3 833.74 EUR (19 038 044 pips)
Perdita lorda:
-2 559.97 EUR (19 514 257 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (15.40 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
151.31 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
94.46%
Massimo carico di deposito:
1.15%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
332
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
8.84
Long Trade:
878 (51.47%)
Short Trade:
828 (48.53%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
0.75 EUR
Profitto medio:
3.29 EUR
Perdita media:
-4.75 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-84.62 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-132.01 EUR (5)
Crescita mensile:
7.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
144.04 EUR (1.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.41% (144.04 EUR)
Per equità:
3.69% (538.12 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 1706
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -454K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +149.13 EUR
Worst Trade: -45 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +15.40 EUR
Massima perdita consecutiva: -84.62 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.26 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 17:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PROJEKT 8 ATOM 10 012
999USD al mese
10%
0
0
USD
15K
EUR
5
100%
1 706
68%
94%
1.49
0.75
EUR
4%
1:500
