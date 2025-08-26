- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
270
Profit Trade:
185 (68.51%)
Loss Trade:
85 (31.48%)
Best Trade:
9.12 USD
Worst Trade:
-21.45 USD
Profitto lordo:
492.24 USD (492 176 pips)
Perdita lorda:
-509.36 USD (507 388 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (33.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.70 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
14.11%
Massimo carico di deposito:
13.84%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
104
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
146 (54.07%)
Short Trade:
124 (45.93%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
2.66 USD
Perdita media:
-5.99 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-87.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.64 USD (8)
Crescita mensile:
-3.86%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
91.20 USD
Massimale:
174.26 USD (29.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.89% (174.26 USD)
Per equità:
20.85% (114.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|270
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-15K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.12 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +33.70 USD
Massima perdita consecutiva: -87.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
373 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
483
USD
USD
5
98%
270
68%
14%
0.96
-0.06
USD
USD
30%
1:500