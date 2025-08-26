SegnaliSezioni
Mohamed Mostafa

BTCExplosionGridEA

Mohamed Mostafa
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 117%
Exness-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
673
Profit Trade:
528 (78.45%)
Loss Trade:
145 (21.55%)
Best Trade:
19.25 USD
Worst Trade:
-19.92 USD
Profitto lordo:
734.49 USD (3 325 147 pips)
Perdita lorda:
-260.24 USD (1 131 804 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (24.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.16 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
81.06%
Massimo carico di deposito:
37.14%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
176
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
6.29
Long Trade:
359 (53.34%)
Short Trade:
314 (46.66%)
Fattore di profitto:
2.82
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
1.39 USD
Perdita media:
-1.79 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-74.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.82 USD (6)
Crescita mensile:
130.27%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.59 USD
Massimale:
75.40 USD (15.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.60% (75.40 USD)
Per equità:
18.96% (141.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 530
EURCADm 135
EURGBPm 5
NZDCADm 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm 341
EURCADm 132
EURGBPm -1
NZDCADm 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm 2.2M
EURCADm 18K
EURGBPm 97
NZDCADm 215
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.25 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +24.96 USD
Massima perdita consecutiva: -74.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This Expert Advisor (EA) is designed to trade volatile instruments like Bitcoin (BTC). Its core strategy is to identify a powerful initial market move (an "explosion candle") and then manage the position using a grid system and a basket trailing stop.

Non ci sono recensioni
