Trade:
404
Profit Trade:
373 (92.32%)
Loss Trade:
31 (7.67%)
Best Trade:
4.86 USD
Worst Trade:
-6.40 USD
Profitto lordo:
310.52 USD (15 349 pips)
Perdita lorda:
-26.92 USD (1 294 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (36.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.74 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
81.49%
Massimo carico di deposito:
10.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
43.10
Long Trade:
169 (41.83%)
Short Trade:
235 (58.17%)
Fattore di profitto:
11.53
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
0.83 USD
Perdita media:
-0.87 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-3.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.58 USD (2)
Crescita mensile:
24.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.58 USD (0.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.59% (6.58 USD)
Per equità:
28.02% (331.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|404
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|284
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.86 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +36.74 USD
Massima perdita consecutiva: -3.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXGiantsUK-Real8
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
STForex-Live
|0.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
28%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
5
100%
404
92%
81%
11.53
0.70
USD
USD
28%
1:500