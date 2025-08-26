- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
122
Profit Trade:
83 (68.03%)
Loss Trade:
39 (31.97%)
Best Trade:
4.30 EUR
Worst Trade:
-5.16 EUR
Profitto lordo:
128.45 EUR (177 593 pips)
Perdita lorda:
-185.28 EUR (253 792 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (22.04 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
22.04 EUR (12)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
12.07%
Massimo carico di deposito:
77.83%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
41 (33.61%)
Short Trade:
81 (66.39%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-0.47 EUR
Profitto medio:
1.55 EUR
Perdita media:
-4.75 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-15.24 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-15.24 EUR (4)
Crescita mensile:
14.48%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.15 EUR
Massimale:
64.19 EUR (35.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.92% (63.92 EUR)
Per equità:
26.15% (2.22 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|BTCUSD
|33
|USDJPY
|23
|US500
|4
|ETHUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-24
|BTCUSD
|-16
|USDJPY
|-7
|US500
|-10
|ETHUSD
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-18K
|BTCUSD
|-58K
|USDJPY
|-87
|US500
|100
|ETHUSD
|-100
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.30 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +22.04 EUR
Massima perdita consecutiva: -15.24 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 133
|
Exness-MT5Real15
|0.64 × 58
|
Exness-MT5Real12
|0.70 × 20
|
Weltrade-Real
|1.71 × 7
|
Exness-MT5Real
|2.83 × 12
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.06 × 4342
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Non ci sono recensioni
