Krismunandar

King Trade

Krismunandar
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -20%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
122
Profit Trade:
83 (68.03%)
Loss Trade:
39 (31.97%)
Best Trade:
4.30 EUR
Worst Trade:
-5.16 EUR
Profitto lordo:
128.45 EUR (177 593 pips)
Perdita lorda:
-185.28 EUR (253 792 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (22.04 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
22.04 EUR (12)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
12.07%
Massimo carico di deposito:
77.83%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
41 (33.61%)
Short Trade:
81 (66.39%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-0.47 EUR
Profitto medio:
1.55 EUR
Perdita media:
-4.75 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-15.24 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-15.24 EUR (4)
Crescita mensile:
14.48%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.15 EUR
Massimale:
64.19 EUR (35.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.92% (63.92 EUR)
Per equità:
26.15% (2.22 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 61
BTCUSD 33
USDJPY 23
US500 4
ETHUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -24
BTCUSD -16
USDJPY -7
US500 -10
ETHUSD -8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -18K
BTCUSD -58K
USDJPY -87
US500 100
ETHUSD -100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.30 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +22.04 EUR
Massima perdita consecutiva: -15.24 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 133
Exness-MT5Real15
0.64 × 58
Exness-MT5Real12
0.70 × 20
Weltrade-Real
1.71 × 7
Exness-MT5Real
2.83 × 12
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.06 × 4342
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Non ci sono recensioni
2025.09.11 17:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.29 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 15:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.26 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.