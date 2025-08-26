- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 279
Profit Trade:
1 632 (71.61%)
Loss Trade:
647 (28.39%)
Best Trade:
48.85 USD
Worst Trade:
-99.88 USD
Profitto lordo:
6 121.46 USD (9 201 221 pips)
Perdita lorda:
-3 703.26 USD (3 223 032 pips)
Vincite massime consecutive:
127 (533.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
533.76 USD (127)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
56.91%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
533
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
3.07
Long Trade:
2 095 (91.93%)
Short Trade:
184 (8.07%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
1.06 USD
Profitto medio:
3.75 USD
Perdita media:
-5.72 USD
Massime perdite consecutive:
113 (-781.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-781.18 USD (113)
Crescita mensile:
34.62%
Previsione annuale:
420.07%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
788.28 USD (30.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.90% (788.28 USD)
Per equità:
41.34% (1 423.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|983
|BTCUSD
|430
|GBPCAD
|251
|CHFJPY
|247
|GBPNZD
|125
|EURCAD
|69
|CADJPY
|67
|NZDJPY
|33
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|20
|CADCHF
|10
|GBPJPY
|7
|GBPUSD
|7
|USDJPY
|3
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|987
|BTCUSD
|592
|GBPCAD
|200
|CHFJPY
|-26
|GBPNZD
|-722
|EURCAD
|831
|CADJPY
|90
|NZDJPY
|66
|USDCAD
|305
|NZDCAD
|87
|CADCHF
|47
|GBPJPY
|70
|GBPUSD
|67
|USDJPY
|-177
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|100K
|BTCUSD
|5.9M
|GBPCAD
|30K
|CHFJPY
|-302
|GBPNZD
|-119K
|EURCAD
|12K
|CADJPY
|7.6K
|NZDJPY
|5.7K
|USDCAD
|4K
|NZDCAD
|5.5K
|CADCHF
|2.2K
|GBPJPY
|1.5K
|GBPUSD
|1.9K
|USDJPY
|-855
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.85 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 127
Massime perdite consecutive: 113
Massimo profitto consecutivo: +533.76 USD
Massima perdita consecutiva: -781.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.25 × 12
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.55 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|0.67 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 11837
|
itexsys-Platform
|1.40 × 10
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.73 × 350
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|2.04 × 522
|
VantageInternational-Live 4
|2.12 × 26
这是我的第三代EA 天网EA的组合，本来这天网EA交易一个品种已经是效果特别好的，强过别人一个策略组合了，此策略还是9个品种的组合，
盈利那是特别地快，经测试，从25年1月1日到现在，账号只放2000美元资金的情况下，到8月份单利已经1500%了，本策略主打盈利效率，
你如果在乎回撤，放大点资金就行了，我是只保持2000美元资金就够了！（如有止损，再加到2000美元就行了）
本信号的订阅价现在只是开始时的优惠价，它的价值远超这个价格，后面会不断涨价，可能到全网最高价……
