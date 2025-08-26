SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Zhanjiang Liang Quant 9
Fu Liang

Zhanjiang Liang Quant 9

Fu Liang
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 69 USD al mese
crescita dal 2024 149%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 279
Profit Trade:
1 632 (71.61%)
Loss Trade:
647 (28.39%)
Best Trade:
48.85 USD
Worst Trade:
-99.88 USD
Profitto lordo:
6 121.46 USD (9 201 221 pips)
Perdita lorda:
-3 703.26 USD (3 223 032 pips)
Vincite massime consecutive:
127 (533.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
533.76 USD (127)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
56.91%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
533
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
3.07
Long Trade:
2 095 (91.93%)
Short Trade:
184 (8.07%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
1.06 USD
Profitto medio:
3.75 USD
Perdita media:
-5.72 USD
Massime perdite consecutive:
113 (-781.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-781.18 USD (113)
Crescita mensile:
34.62%
Previsione annuale:
420.07%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
788.28 USD (30.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.90% (788.28 USD)
Per equità:
41.34% (1 423.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 983
BTCUSD 430
GBPCAD 251
CHFJPY 247
GBPNZD 125
EURCAD 69
CADJPY 67
NZDJPY 33
USDCAD 27
NZDCAD 20
CADCHF 10
GBPJPY 7
GBPUSD 7
USDJPY 3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 987
BTCUSD 592
GBPCAD 200
CHFJPY -26
GBPNZD -722
EURCAD 831
CADJPY 90
NZDJPY 66
USDCAD 305
NZDCAD 87
CADCHF 47
GBPJPY 70
GBPUSD 67
USDJPY -177
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 100K
BTCUSD 5.9M
GBPCAD 30K
CHFJPY -302
GBPNZD -119K
EURCAD 12K
CADJPY 7.6K
NZDJPY 5.7K
USDCAD 4K
NZDCAD 5.5K
CADCHF 2.2K
GBPJPY 1.5K
GBPUSD 1.9K
USDJPY -855
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +48.85 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 127
Massime perdite consecutive: 113
Massimo profitto consecutivo: +533.76 USD
Massima perdita consecutiva: -781.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Opogroup-Server1
0.00 × 10
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.25 × 12
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
GOMarketsIntl-Live
0.67 × 3
OxSecurities-Live
0.75 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 11837
itexsys-Platform
1.40 × 10
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.73 × 350
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
VantageInternational-Live 4
2.12 × 26
82 più
这是我的第三代EA 天网EA的组合，本来这天网EA交易一个品种已经是效果特别好的，强过别人一个策略组合了，此策略还是9个品种的组合，

盈利那是特别地快，经测试，从25年1月1日到现在，账号只放2000美元资金的情况下，到8月份单利已经1500%了，本策略主打盈利效率，

你如果在乎回撤，放大点资金就行了，我是只保持2000美元资金就够了！（如有止损，再加到2000美元就行了）

本信号的订阅价现在只是开始时的优惠价，它的价值远超这个价格，后面会不断涨价，可能到全网最高价……

Non ci sono recensioni
2025.10.06 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 22:04
Share of trading days is too low
2025.10.05 22:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 21:04
Share of trading days is too low
2025.10.05 12:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 11:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 00:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 23:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 21:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 17:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 14:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 10:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 05:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 23:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
