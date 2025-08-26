SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Longchau123
Ho Nam Ha

Longchau123

Ho Nam Ha
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
204
Profit Trade:
161 (78.92%)
Loss Trade:
43 (21.08%)
Best Trade:
69.26 USD
Worst Trade:
-20.60 USD
Profitto lordo:
1 081.97 USD (37 382 pips)
Perdita lorda:
-295.58 USD (13 886 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (99.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.74 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
97.86%
Massimo carico di deposito:
3.98%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
12.27
Long Trade:
126 (61.76%)
Short Trade:
78 (38.24%)
Fattore di profitto:
3.66
Profitto previsto:
3.85 USD
Profitto medio:
6.72 USD
Perdita media:
-6.87 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-61.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.93 USD (4)
Crescita mensile:
1.17%
Previsione annuale:
14.14%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
64.10 USD (0.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.62% (63.19 USD)
Per equità:
0.77% (77.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 204
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 787
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 23K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +69.26 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +99.74 USD
Massima perdita consecutiva: -61.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
RoboForex-ECN
2.23 × 165
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
Earnex-Trade
6.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
6.85 × 184
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
Ava-Real 1-MT5
9.49 × 162
XMGlobal-MT5 12
10.00 × 2
12 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Longchau123
30USD al mese
8%
0
0
USD
10K
USD
32
92%
204
78%
98%
3.66
3.85
USD
1%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.