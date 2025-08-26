- Crescita
Trade:
204
Profit Trade:
161 (78.92%)
Loss Trade:
43 (21.08%)
Best Trade:
69.26 USD
Worst Trade:
-20.60 USD
Profitto lordo:
1 081.97 USD (37 382 pips)
Perdita lorda:
-295.58 USD (13 886 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (99.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.74 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
97.86%
Massimo carico di deposito:
3.98%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
12.27
Long Trade:
126 (61.76%)
Short Trade:
78 (38.24%)
Fattore di profitto:
3.66
Profitto previsto:
3.85 USD
Profitto medio:
6.72 USD
Perdita media:
-6.87 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-61.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.93 USD (4)
Crescita mensile:
1.17%
Previsione annuale:
14.14%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
64.10 USD (0.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.62% (63.19 USD)
Per equità:
0.77% (77.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|787
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Best Trade: +69.26 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +99.74 USD
Massima perdita consecutiva: -61.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 165
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
Earnex-Trade
|6.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.85 × 184
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
|
Ava-Real 1-MT5
|9.49 × 162
|
XMGlobal-MT5 12
|10.00 × 2
