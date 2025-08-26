SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold cinema
Ca Phu Minh

Gold cinema

Ca Phu Minh
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -24%
HFMarketsGlobal-Live3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
239
Profit Trade:
179 (74.89%)
Loss Trade:
60 (25.10%)
Best Trade:
223.88 USD
Worst Trade:
-1 420.34 USD
Profitto lordo:
4 661.63 USD (147 942 pips)
Perdita lorda:
-4 898.01 USD (88 270 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (865.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
865.31 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
35.74%
Massimo carico di deposito:
69.55%
Ultimo trade:
52 minuti fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
214 (89.54%)
Short Trade:
25 (10.46%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.99 USD
Profitto medio:
26.04 USD
Perdita media:
-81.63 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-158.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 761.29 USD (2)
Crescita mensile:
-44.71%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
338.48 USD
Massimale:
1 836.62 USD (73.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.49% (1 835.82 USD)
Per equità:
60.55% (1 467.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 239
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb -236
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb 60K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +223.88 USD
Worst Trade: -1 420 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +865.31 USD
Massima perdita consecutiva: -158.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.16 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:01
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 20:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 01:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 00:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 23:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 19:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 19:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.02 18:39
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 08:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 01:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 01:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold cinema
99USD al mese
-24%
0
0
USD
764
USD
8
99%
239
74%
36%
0.95
-0.99
USD
73%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.