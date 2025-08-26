SegnaliSezioni
Kee Yul Roh

SNOW INC RB7

Kee Yul Roh
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
LandPrime-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
253
Profit Trade:
132 (52.17%)
Loss Trade:
121 (47.83%)
Best Trade:
209.38 USD
Worst Trade:
-184.33 USD
Profitto lordo:
3 089.91 USD (154 118 pips)
Perdita lorda:
-2 363.51 USD (121 335 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (105.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
235.11 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
97.78%
Massimo carico di deposito:
17.37%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.43
Long Trade:
105 (41.50%)
Short Trade:
148 (58.50%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
2.87 USD
Profitto medio:
23.41 USD
Perdita media:
-19.53 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-6.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-184.33 USD (1)
Crescita mensile:
7.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.47 USD
Massimale:
211.62 USD (2.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.07% (211.62 USD)
Per equità:
35.02% (3 753.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 34
GBPJPY 26
SP500 22
US100 20
USDCAD 13
EURJPY 13
USDCHF 12
GBPUSD 11
EURUSD 9
NZDUSD 7
GBPAUD 7
GBPCAD 7
GBPCHF 7
AUDUSD 7
EURGBP 6
EURNZD 5
EURCHF 5
EURCAD 5
EURAUD 5
NZDJPY 5
AUDJPY 5
CADJPY 5
CHFJPY 5
AUDCAD 3
CADCHF 3
AUDCHF 3
AUDNZD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 730
GBPJPY 241
SP500 -71
US100 97
USDCAD -1
EURJPY 114
USDCHF -30
GBPUSD -213
EURUSD 226
NZDUSD 32
GBPAUD -69
GBPCAD -61
GBPCHF -88
AUDUSD -58
EURGBP -55
EURNZD 20
EURCHF -43
EURCAD -22
EURAUD -28
NZDJPY -14
AUDJPY 11
CADJPY 27
CHFJPY 40
AUDCAD -33
CADCHF -7
AUDCHF -17
AUDNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 5.4K
GBPJPY 846
SP500 -36K
US100 67K
USDCAD -473
EURJPY 1.4K
USDCHF 513
GBPUSD -2.4K
EURUSD 725
NZDUSD 354
GBPAUD -1.2K
GBPCAD -986
GBPCHF -788
AUDUSD -596
EURGBP -417
EURNZD 549
EURCHF -441
EURCAD -397
EURAUD -607
NZDJPY -282
AUDJPY 223
CADJPY 549
CHFJPY 862
AUDCAD -574
CADCHF -24
AUDCHF -100
AUDNZD 114
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +209.38 USD
Worst Trade: -184 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +105.21 USD
Massima perdita consecutiva: -6.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LandPrime-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 06:23
Share of trading days is too low
2025.09.02 06:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 06:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 11:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.26 11:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 11:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SNOW INC RB7
30USD al mese
7%
0
0
USD
11K
USD
5
0%
253
52%
98%
1.30
2.87
USD
35%
1:500
