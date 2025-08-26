SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Stable Growth Signal
Junaid Khalid Khalid

Stable Growth Signal

Junaid Khalid Khalid
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
18 (75.00%)
Loss Trade:
6 (25.00%)
Best Trade:
9.52 USD
Worst Trade:
-36.46 USD
Profitto lordo:
76.08 USD (3 118 pips)
Perdita lorda:
-49.58 USD (2 425 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (29.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.64 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
81.49%
Massimo carico di deposito:
9.77%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
7 (29.17%)
Short Trade:
17 (70.83%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
4.23 USD
Perdita media:
-8.26 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.46 USD (1)
Crescita mensile:
2.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
36.46 USD (3.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.05% (36.46 USD)
Per equità:
19.45% (228.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADm 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADm 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADm 693
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.52 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +29.64 USD
Massima perdita consecutiva: -6.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato


Launch your wealth to new heights with Stable Growth Signal,

Targeting 5-7% monthly gains through smart forex trades,

This strategy combines disciplined risk management with steady profits. Perfect for earning passive income effortlessly.

Join now and watch your investments grow with us


Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.18 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 03:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 02:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 08:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 17:35
Share of trading days is too low
2025.08.27 17:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 09:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 09:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 09:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.26 09:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 09:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Stable Growth Signal
30USD al mese
2%
0
0
USD
1.2K
USD
5
100%
24
75%
81%
1.53
1.10
USD
19%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.