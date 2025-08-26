- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
30 (88.23%)
Loss Trade:
4 (11.76%)
Best Trade:
2.01 USD
Worst Trade:
-0.77 USD
Profitto lordo:
33.46 USD (3 514 pips)
Perdita lorda:
-2.01 USD (228 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (12.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.94 USD (12)
Indice di Sharpe:
1.44
Attività di trading:
77.07%
Massimo carico di deposito:
1.57%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
40.84
Long Trade:
16 (47.06%)
Short Trade:
18 (52.94%)
Fattore di profitto:
16.65
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
1.12 USD
Perdita media:
-0.50 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.77 USD (1)
Crescita mensile:
0.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.77 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (0.77 USD)
Per equità:
4.96% (250.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|25
|AUDCAD
|5
|EURUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|23
|AUDCAD
|4
|EURUSD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2.3K
|AUDCAD
|525
|EURUSD
|510
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.01 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.94 USD
Massima perdita consecutiva: -0.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 80
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.11 × 46
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.12 × 42
|
Darwinex-Live
|0.13 × 48
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.25 × 256
|
RoboForex-ECN
|0.28 × 133
|
SwissquoteLtd-Server
|0.32 × 22
|
Exness-MT5Real6
|0.33 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.35 × 72
|
AdmiralMarkets-Live
|0.35 × 423
|
GOMarketsMU-Live
|0.35 × 178
|
OctaFX-Real
|0.41 × 100
|
XMGlobal-MT5 8
|0.52 × 33
|
OctaFX-Real2
|0.60 × 5
|
Exness-MT5Real
|0.63 × 52
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.81 × 427
|
AMarkets-Real
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.13 × 2231
|
RoboForex-MetaTrader 5
|1.19 × 174
|
ICMarkets-MT5
|1.24 × 396
|
Exness-MT5Real15
|1.30 × 126
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 1
21 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
2
100%
34
88%
77%
16.64
0.93
USD
USD
5%
1:500