- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
112
Profit Trade:
69 (61.60%)
Loss Trade:
43 (38.39%)
Best Trade:
6.07 USD
Worst Trade:
-7.61 USD
Profitto lordo:
129.47 USD (19 082 pips)
Perdita lorda:
-87.99 USD (12 980 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (11.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.61 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
98.82%
Massimo carico di deposito:
5.04%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.07
Long Trade:
61 (54.46%)
Short Trade:
51 (45.54%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
1.88 USD
Perdita media:
-2.05 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-23.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.60 USD (5)
Crescita mensile:
14.52%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.93 USD (32.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.37% (38.93 USD)
Per equità:
10.10% (29.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPYm
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPYm
|6.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.07 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +11.77 USD
Massima perdita consecutiva: -23.58 USD
It is live monitoring for the product https://www.mql5.com/en/market/product/148125 with default settings
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
22%
0
0
USD
USD
253
USD
USD
5
99%
112
61%
99%
1.47
0.37
USD
USD
13%
1:500