- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
341
Profit Trade:
268 (78.59%)
Loss Trade:
73 (21.41%)
Best Trade:
41.97 USD
Worst Trade:
-49.32 USD
Profitto lordo:
1 648.68 USD (97 009 pips)
Perdita lorda:
-458.15 USD (38 931 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (167.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
226.56 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
31.03%
Massimo carico di deposito:
7.85%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
83
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
4.91
Long Trade:
264 (77.42%)
Short Trade:
77 (22.58%)
Fattore di profitto:
3.60
Profitto previsto:
3.49 USD
Profitto medio:
6.15 USD
Perdita media:
-6.28 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-25.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-242.23 USD (6)
Crescita mensile:
41.38%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
242.23 USD (10.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.77% (242.23 USD)
Per equità:
18.35% (687.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|341
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|58K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.97 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +167.95 USD
Massima perdita consecutiva: -25.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
159 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Go Go!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
42%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
5
69%
341
78%
31%
3.59
3.49
USD
USD
18%
1:500