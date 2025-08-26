SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / CORRELATION Cross Pairs
Christian Talar

CORRELATION Cross Pairs

Christian Talar
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 600%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 775
Profit Trade:
1 944 (70.05%)
Loss Trade:
831 (29.95%)
Best Trade:
27.55 USD
Worst Trade:
-52.35 USD
Profitto lordo:
5 212.57 USD (2 255 037 pips)
Perdita lorda:
-3 713.71 USD (439 985 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (106.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
106.57 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.82%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
153
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
15.41
Long Trade:
1 295 (46.67%)
Short Trade:
1 480 (53.33%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
2.68 USD
Perdita media:
-4.47 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-92.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.23 USD (9)
Crescita mensile:
58.35%
Previsione annuale:
708.01%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
97.26 USD (10.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.98% (97.26 USD)
Per equità:
29.26% (511.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 573
GBPAUD 484
EURJPY 441
EURAUD 438
GBPCAD 337
EURCAD 296
AUDCAD 127
EURGBP 59
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 595
GBPAUD 283
EURJPY 253
EURAUD 107
GBPCAD 49
EURCAD 58
AUDCAD 168
EURGBP -29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 71K
GBPAUD 40K
EURJPY 25K
EURAUD 10K
GBPCAD 1.9K
EURCAD 2.6K
AUDCAD 18K
EURGBP -1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.55 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +106.57 USD
Massima perdita consecutiva: -92.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.12 × 502
FXOpen-MT5
0.14 × 7
PurpleTrading-Live
0.25 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
0.29 × 84
Exness-MT5Real8
0.38 × 60
ICMarketsSC-MT5-2
0.48 × 21
GoMarkets-Live
0.59 × 63
Exness-MT5Real
1.75 × 51
Coinexx-Live
2.25 × 16
Exness-MT5Real6
3.80 × 488
AdmiralMarkets-Live
7.00 × 1
Save & Steady Growing signal


Thanks a lot for subscribing

Hope we are growing together


Non ci sono recensioni
2025.11.09 01:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.21 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 03:17
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.06 15:56
No swaps are charged on the signal account
