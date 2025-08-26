- Crescita
Trade:
2 775
Profit Trade:
1 944 (70.05%)
Loss Trade:
831 (29.95%)
Best Trade:
27.55 USD
Worst Trade:
-52.35 USD
Profitto lordo:
5 212.57 USD (2 255 037 pips)
Perdita lorda:
-3 713.71 USD (439 985 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (106.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
106.57 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.82%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
153
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
15.41
Long Trade:
1 295 (46.67%)
Short Trade:
1 480 (53.33%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
2.68 USD
Perdita media:
-4.47 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-92.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.23 USD (9)
Crescita mensile:
58.35%
Previsione annuale:
708.01%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
97.26 USD (10.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.98% (97.26 USD)
Per equità:
29.26% (511.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|573
|GBPAUD
|484
|EURJPY
|441
|EURAUD
|438
|GBPCAD
|337
|EURCAD
|296
|AUDCAD
|127
|EURGBP
|59
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|595
|GBPAUD
|283
|EURJPY
|253
|EURAUD
|107
|GBPCAD
|49
|EURCAD
|58
|AUDCAD
|168
|EURGBP
|-29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|71K
|GBPAUD
|40K
|EURJPY
|25K
|EURAUD
|10K
|GBPCAD
|1.9K
|EURCAD
|2.6K
|AUDCAD
|18K
|EURGBP
|-1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +27.55 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +106.57 USD
Massima perdita consecutiva: -92.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.12 × 502
|
FXOpen-MT5
|0.14 × 7
|
PurpleTrading-Live
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.29 × 84
|
Exness-MT5Real8
|0.38 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.48 × 21
|
GoMarkets-Live
|0.59 × 63
|
Exness-MT5Real
|1.75 × 51
|
Coinexx-Live
|2.25 × 16
|
Exness-MT5Real6
|3.80 × 488
|
AdmiralMarkets-Live
|7.00 × 1
Non ci sono recensioni
