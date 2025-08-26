- Crescita
Trade:
400
Profit Trade:
355 (88.75%)
Loss Trade:
45 (11.25%)
Best Trade:
146.60 USD
Worst Trade:
-130.04 USD
Profitto lordo:
5 920.11 USD (224 170 pips)
Perdita lorda:
-611.69 USD (59 593 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (272.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 447.11 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
75.78%
Massimo carico di deposito:
16.13%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
110
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
39.29
Long Trade:
377 (94.25%)
Short Trade:
23 (5.75%)
Fattore di profitto:
9.68
Profitto previsto:
13.27 USD
Profitto medio:
16.68 USD
Perdita media:
-13.59 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-3.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-135.12 USD (2)
Crescita mensile:
205.01%
Previsione annuale:
2 487.44%
Algo trading:
22%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
135.12 USD (6.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.23% (135.12 USD)
Per equità:
33.68% (985.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|347
|EURUSD
|9
|USDJPY
|8
|BTCUSD
|8
|EURJPY
|6
|AUDUSD
|4
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|3
|AUDCAD
|3
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|1
|EURAUD
|1
|USDCHF
|1
|US30
|1
|JP225
|1
|XRPUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.3K
|EURUSD
|-16
|USDJPY
|-9
|BTCUSD
|19
|EURJPY
|5
|AUDUSD
|6
|GBPUSD
|-6
|AUDJPY
|-3
|AUDCAD
|0
|GBPJPY
|-11
|CADJPY
|-1
|EURAUD
|-2
|USDCHF
|-4
|US30
|11
|JP225
|0
|XRPUSD
|-2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|106K
|EURUSD
|-1K
|USDJPY
|-124
|BTCUSD
|60K
|EURJPY
|61
|AUDUSD
|-228
|GBPUSD
|-600
|AUDJPY
|-88
|AUDCAD
|45
|GBPJPY
|-511
|CADJPY
|-41
|EURAUD
|-172
|USDCHF
|-178
|US30
|5.4K
|JP225
|-120
|XRPUSD
|-3.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +146.60 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +272.02 USD
Massima perdita consecutiva: -3.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 7
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 4
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
MonetaMarkets-Live
|0.08 × 71
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.13 × 24
33USD al mese
306%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
24
22%
400
88%
76%
9.67
13.27
USD
USD
34%
1:500