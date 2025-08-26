SegnaliSezioni
Ida Bagus Jagatdhita Karana

Gold SS

Ida Bagus Jagatdhita Karana
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 306%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
400
Profit Trade:
355 (88.75%)
Loss Trade:
45 (11.25%)
Best Trade:
146.60 USD
Worst Trade:
-130.04 USD
Profitto lordo:
5 920.11 USD (224 170 pips)
Perdita lorda:
-611.69 USD (59 593 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (272.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 447.11 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
75.78%
Massimo carico di deposito:
16.13%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
110
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
39.29
Long Trade:
377 (94.25%)
Short Trade:
23 (5.75%)
Fattore di profitto:
9.68
Profitto previsto:
13.27 USD
Profitto medio:
16.68 USD
Perdita media:
-13.59 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-3.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-135.12 USD (2)
Crescita mensile:
205.01%
Previsione annuale:
2 487.44%
Algo trading:
22%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
135.12 USD (6.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.23% (135.12 USD)
Per equità:
33.68% (985.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 347
EURUSD 9
USDJPY 8
BTCUSD 8
EURJPY 6
AUDUSD 4
GBPUSD 4
AUDJPY 3
AUDCAD 3
GBPJPY 2
CADJPY 1
EURAUD 1
USDCHF 1
US30 1
JP225 1
XRPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5.3K
EURUSD -16
USDJPY -9
BTCUSD 19
EURJPY 5
AUDUSD 6
GBPUSD -6
AUDJPY -3
AUDCAD 0
GBPJPY -11
CADJPY -1
EURAUD -2
USDCHF -4
US30 11
JP225 0
XRPUSD -2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 106K
EURUSD -1K
USDJPY -124
BTCUSD 60K
EURJPY 61
AUDUSD -228
GBPUSD -600
AUDJPY -88
AUDCAD 45
GBPJPY -511
CADJPY -41
EURAUD -172
USDCHF -178
US30 5.4K
JP225 -120
XRPUSD -3.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +146.60 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +272.02 USD
Massima perdita consecutiva: -3.75 USD

Non ci sono recensioni
2025.09.02 12:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 06:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 00:43
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
