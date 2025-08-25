SegnaliSezioni
Kantamate Phontiptokul

Pique Castle Oil

Kantamate Phontiptokul
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 740
Profit Trade:
1 739 (99.94%)
Loss Trade:
1 (0.06%)
Best Trade:
7.22 USD
Worst Trade:
-2.18 USD
Profitto lordo:
943.90 USD (93 068 pips)
Perdita lorda:
-2.18 USD (217 pips)
Vincite massime consecutive:
1525 (836.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
836.62 USD (1525)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.47%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
431.98
Long Trade:
1 739 (99.94%)
Short Trade:
1 (0.06%)
Fattore di profitto:
432.98
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
0.54 USD
Perdita media:
-2.18 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.18 USD (1)
Crescita mensile:
0.11%
Previsione annuale:
2.16%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.18 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.04% (2.18 USD)
Per equità:
29.16% (792.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
OILCash 1736
VIX-APR25 1
GOLD 1
VIX-SEP25 1
VIX-OCT25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
OILCash 943
VIX-APR25 -2
GOLD 1
VIX-SEP25 0
VIX-OCT25 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
OILCash 93K
VIX-APR25 -217
GOLD 65
VIX-SEP25 2
VIX-OCT25 3
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.22 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 1525
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +836.62 USD
Massima perdita consecutiva: -2.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.24 22:17
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.12 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 13:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 10:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pique Castle Oil
30USD al mese
21%
0
0
USD
2.8K
USD
31
72%
1 740
99%
100%
432.98
0.54
USD
29%
1:500
Copia

