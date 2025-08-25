SegnaliSezioni
Sergey Petrov

Work Again

Sergey Petrov
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -55%
Alpari-ECN1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
60
Profit Trade:
28 (46.66%)
Loss Trade:
32 (53.33%)
Best Trade:
142.64 USD
Worst Trade:
-367.04 USD
Profitto lordo:
1 529.62 USD (286 139 pips)
Perdita lorda:
-2 284.71 USD (74 860 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (663.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
663.18 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
71.31%
Massimo carico di deposito:
182.65%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
12 (20.00%)
Short Trade:
48 (80.00%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-12.58 USD
Profitto medio:
54.63 USD
Perdita media:
-71.40 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-989.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-989.21 USD (13)
Crescita mensile:
-55.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
755.09 USD
Massimale:
1 790.07 USD (74.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.41% (1 790.07 USD)
Per equità:
65.59% (997.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 28
RIPPLE 12
ETHEREUM 8
EURUSD 6
NZDUSD 4
BITCOIN 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -1.5K
RIPPLE -108
ETHEREUM 369
EURUSD 217
NZDUSD 136
BITCOIN 116
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -11K
RIPPLE 13K
ETHEREUM 90K
EURUSD 2.2K
NZDUSD 975
BITCOIN 116K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +142.64 USD
Worst Trade: -367 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +663.18 USD
Massima perdita consecutiva: -989.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-ECN1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
FSMSmart-Primary
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
AnzoCapital-Live
0.00 × 10
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 1
BetaMGM-Server
0.00 × 1
MarketsTrade-Real
0.00 × 3
GlencoePartners-Real1
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 4
MocazFinancial-Live
0.00 × 7
Leverate-Europe
0.00 × 3
SuperForex-Real
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 2
TOPFX-Live Server
0.00 × 6
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
SquaredMT4-Live
0.00 × 1
SucabaEnterpriseLtd-Live2
0.00 × 1
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 3
TechInvest-Server
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-DEMO
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
GlobalConsultingGroup-Live
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
OctaFX-Real2
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.17 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 02:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 01:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 21:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.12 20:17
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 03:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 20:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 19:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 09:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.