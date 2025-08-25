- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
60
Profit Trade:
28 (46.66%)
Loss Trade:
32 (53.33%)
Best Trade:
142.64 USD
Worst Trade:
-367.04 USD
Profitto lordo:
1 529.62 USD (286 139 pips)
Perdita lorda:
-2 284.71 USD (74 860 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (663.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
663.18 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
71.31%
Massimo carico di deposito:
182.65%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
12 (20.00%)
Short Trade:
48 (80.00%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-12.58 USD
Profitto medio:
54.63 USD
Perdita media:
-71.40 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-989.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-989.21 USD (13)
Crescita mensile:
-55.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
755.09 USD
Massimale:
1 790.07 USD (74.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.41% (1 790.07 USD)
Per equità:
65.59% (997.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|28
|RIPPLE
|12
|ETHEREUM
|8
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|4
|BITCOIN
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-1.5K
|RIPPLE
|-108
|ETHEREUM
|369
|EURUSD
|217
|NZDUSD
|136
|BITCOIN
|116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-11K
|RIPPLE
|13K
|ETHEREUM
|90K
|EURUSD
|2.2K
|NZDUSD
|975
|BITCOIN
|116K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +142.64 USD
Worst Trade: -367 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +663.18 USD
Massima perdita consecutiva: -989.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-ECN1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 10
|
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 1
|
BetaMGM-Server
|0.00 × 1
|
MarketsTrade-Real
|0.00 × 3
|
GlencoePartners-Real1
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 4
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 7
|
Leverate-Europe
|0.00 × 3
|
SuperForex-Real
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 2
|
TOPFX-Live Server
|0.00 × 6
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 1
|
SquaredMT4-Live
|0.00 × 1
|
SucabaEnterpriseLtd-Live2
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 3
|
TechInvest-Server
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-DEMO
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
GlobalConsultingGroup-Live
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
589 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-55%
0
0
USD
USD
616
USD
USD
5
0%
60
46%
71%
0.66
-12.58
USD
USD
74%
1:500