SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CafeTrade
Mahmood Jalali

CafeTrade

Mahmood Jalali
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -14%
RoboForex-Prime
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
302
Profit Trade:
197 (65.23%)
Loss Trade:
105 (34.77%)
Best Trade:
30.08 USD
Worst Trade:
-82.67 USD
Profitto lordo:
852.57 USD (10 221 pips)
Perdita lorda:
-1 134.67 USD (15 012 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (53.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.48 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
15.03%
Massimo carico di deposito:
16.20%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
-0.73
Long Trade:
143 (47.35%)
Short Trade:
159 (52.65%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-0.93 USD
Profitto medio:
4.33 USD
Perdita media:
-10.81 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-201.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.73 USD (6)
Crescita mensile:
-13.85%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
282.10 USD
Massimale:
385.17 USD (18.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.92% (385.17 USD)
Per equità:
9.30% (193.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 122
USDJPY 90
GBPUSD 38
.USTECHCash 18
.US500Cash 11
.US30Cash 10
NZDUSD 9
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -1
USDJPY -196
GBPUSD -67
.USTECHCash -37
.US500Cash 5
.US30Cash -4
NZDUSD 28
XAUUSD -10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 440
USDJPY -2.2K
GBPUSD -640
.USTECHCash -1.6K
.US500Cash -30
.US30Cash -110
NZDUSD 105
XAUUSD -653
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.08 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +53.48 USD
Massima perdita consecutiva: -201.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live04
0.13 × 8
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live16
0.33 × 3
ICMarkets-Live14
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.52 × 260
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
1.00 × 63
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
48 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
hello
I am a forex trader with 10 years of experience
All my trades have stops and I am happy with a reasonable profit per month
If you would like, you can also copy my trades by connecting to my account
thanks
Non ci sono recensioni
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 19:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 13:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 11:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 10:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.25 16:21
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 15:21
Share of trading days is too low
2025.08.25 15:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 15:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.25 14:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CafeTrade
30USD al mese
-14%
0
0
USD
1.8K
USD
5
89%
302
65%
15%
0.75
-0.93
USD
18%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.