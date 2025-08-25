- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
343
Profit Trade:
186 (54.22%)
Loss Trade:
157 (45.77%)
Best Trade:
1 936.50 USD
Worst Trade:
-2 318.00 USD
Profitto lordo:
11 221.46 USD (60 061 pips)
Perdita lorda:
-12 106.06 USD (58 042 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (532.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 084.46 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
53.12%
Massimo carico di deposito:
78.83%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
239 (69.68%)
Short Trade:
104 (30.32%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-2.58 USD
Profitto medio:
60.33 USD
Perdita media:
-77.11 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-209.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 774.40 USD (3)
Crescita mensile:
-17.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 685.42 USD
Massimale:
4 926.46 USD (112.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.87% (4 926.46 USD)
Per equità:
35.21% (2 686.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|331
|GBPUSD
|6
|XAGUSD
|4
|USDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|58
|GBPUSD
|-230
|XAGUSD
|-586
|USDCAD
|-127
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.4K
|GBPUSD
|-440
|XAGUSD
|-476
|USDCAD
|-488
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 936.50 USD
Worst Trade: -2 318 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +532.12 USD
Massima perdita consecutiva: -209.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 22
|
TMGM.TradeMaxAU-Live1
|0.00 × 4
|
GMTKTech-Live1
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 87
|
ICMarketsSC-Live26
|0.16 × 51
|
Dukascopy-live-1
|0.18 × 17
|
FXCM-USDReal08
|0.30 × 50
|
ICMarkets-Live02
|0.66 × 50
|
ICMarkets-Live01
|0.68 × 62
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|6.50 × 4
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|7.75 × 12
欢迎三思后而订
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
55USD al mese
-14%
0
0
USD
USD
8.5K
USD
USD
5
0%
343
54%
53%
0.92
-2.58
USD
USD
53%
1:200