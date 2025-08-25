- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
159
Profit Trade:
72 (45.28%)
Loss Trade:
87 (54.72%)
Best Trade:
96.40 USD
Worst Trade:
-72.10 USD
Profitto lordo:
1 059.79 USD (11 946 pips)
Perdita lorda:
-1 436.18 USD (18 543 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (83.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
142.50 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
3.21%
Massimo carico di deposito:
97.43%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
112 (70.44%)
Short Trade:
47 (29.56%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-2.37 USD
Profitto medio:
14.72 USD
Perdita media:
-16.51 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-151.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-192.90 USD (8)
Crescita mensile:
-55.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
376.39 USD
Massimale:
484.54 USD (57.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.67% (484.54 USD)
Per equità:
12.23% (61.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|87
|XAUUSD
|50
|EURUSD
|13
|US30
|8
|USDCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|-184
|XAUUSD
|-66
|EURUSD
|-138
|US30
|12
|USDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|-4.4K
|XAUUSD
|-607
|EURUSD
|-138
|US30
|-1.5K
|USDCAD
|8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +96.40 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +83.70 USD
Massima perdita consecutiva: -151.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 7
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.03 × 39
|
GlobalPrime-Live
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|1.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|2.50 × 10
|
Pepperstone-Edge12
|2.84 × 11452
|
Pepperstone-Edge04
|2.85 × 357
|
GoDo-Live
|4.88 × 130
|
ICMarketsSC-Live26
|5.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|5.00 × 2
|
FXCM-USDReal04
|5.44 × 16
|
XMGlobal-Real 32
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|6.48 × 60
|
ICMarketsSC-Live20
|6.71 × 7
|
VantageInternational-Live 3
|7.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-4
|7.21 × 39
|
RoboForex-ProCent-6
|9.23 × 135
|
Exness-Real8
|12.78 × 104
|
Just2Trade-Real
|21.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-51%
0
0
USD
USD
356
USD
USD
5
0%
159
45%
3%
0.73
-2.37
USD
USD
58%
1:200