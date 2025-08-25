SegnaliSezioni
Jose Raimel George Diaz

Josecuba

Jose Raimel George Diaz
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -51%
Pepperstone-Edge12
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
159
Profit Trade:
72 (45.28%)
Loss Trade:
87 (54.72%)
Best Trade:
96.40 USD
Worst Trade:
-72.10 USD
Profitto lordo:
1 059.79 USD (11 946 pips)
Perdita lorda:
-1 436.18 USD (18 543 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (83.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
142.50 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
3.21%
Massimo carico di deposito:
97.43%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
112 (70.44%)
Short Trade:
47 (29.56%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-2.37 USD
Profitto medio:
14.72 USD
Perdita media:
-16.51 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-151.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-192.90 USD (8)
Crescita mensile:
-55.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
376.39 USD
Massimale:
484.54 USD (57.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.67% (484.54 USD)
Per equità:
12.23% (61.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 87
XAUUSD 50
EURUSD 13
US30 8
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 -184
XAUUSD -66
EURUSD -138
US30 12
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 -4.4K
XAUUSD -607
EURUSD -138
US30 -1.5K
USDCAD 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +96.40 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +83.70 USD
Massima perdita consecutiva: -151.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 3
TickmillUK-Live03
0.33 × 3
VantageInternational-Live 7
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.03 × 39
GlobalPrime-Live
1.67 × 3
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
2.50 × 10
Pepperstone-Edge12
2.84 × 11452
Pepperstone-Edge04
2.85 × 357
GoDo-Live
4.88 × 130
ICMarketsSC-Live26
5.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 2
FXCM-USDReal04
5.44 × 16
XMGlobal-Real 32
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
6.48 × 60
ICMarketsSC-Live20
6.71 × 7
VantageInternational-Live 3
7.00 × 1
RoboForex-ProCent-4
7.21 × 39
RoboForex-ProCent-6
9.23 × 135
Exness-Real8
12.78 × 104
Just2Trade-Real
21.00 × 1
good job
Non ci sono recensioni
2025.09.26 16:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 00:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 14:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
