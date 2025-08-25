SegnaliSezioni
khi321

GOLD1

khi321
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 26%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
69 (78.40%)
Loss Trade:
19 (21.59%)
Best Trade:
400.29 USD
Worst Trade:
-230.47 USD
Profitto lordo:
4 278.24 USD (12 176 pips)
Perdita lorda:
-1 367.34 USD (3 475 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (614.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
888.69 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
3.63%
Massimo carico di deposito:
21.85%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
7.22
Long Trade:
81 (92.05%)
Short Trade:
7 (7.95%)
Fattore di profitto:
3.13
Profitto previsto:
33.08 USD
Profitto medio:
62.00 USD
Perdita media:
-71.97 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-402.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-402.33 USD (3)
Crescita mensile:
24.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.98 USD
Massimale:
403.44 USD (3.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.06% (405.57 USD)
Per equità:
21.58% (2 553.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 2.9K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 8.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +400.29 USD
Worst Trade: -230 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +614.65 USD
Massima perdita consecutiva: -402.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

가입하지마요..

2025.09.26 20:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
No swaps are charged
2025.09.15 17:09
No swaps are charged
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 20:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 01:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 20:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 19:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 21:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 21:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 20:35
Share of trading days is too low
2025.08.26 20:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 13:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLD1
30USD al mese
26%
0
0
USD
13K
USD
5
100%
88
78%
4%
3.12
33.08
USD
22%
1:500
Copia

