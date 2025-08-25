SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / My4xFundsDarwinex1
VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA

My4xFundsDarwinex1

VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 15%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 753
Profit Trade:
1 725 (98.40%)
Loss Trade:
28 (1.60%)
Best Trade:
1 656.78 EUR
Worst Trade:
-1 172.56 EUR
Profitto lordo:
25 517.94 EUR (365 093 pips)
Perdita lorda:
-4 372.44 EUR (16 947 pips)
Vincite massime consecutive:
421 (3 155.51 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
5 656.00 EUR (252)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
95.35%
Massimo carico di deposito:
33.64%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
170
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.91
Long Trade:
190 (10.84%)
Short Trade:
1 563 (89.16%)
Fattore di profitto:
5.84
Profitto previsto:
12.06 EUR
Profitto medio:
14.79 EUR
Perdita media:
-156.16 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-2 373.71 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 373.71 EUR (4)
Crescita mensile:
5.52%
Previsione annuale:
66.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.53 EUR
Massimale:
2 373.71 EUR (2.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.78% (2 381.96 EUR)
Per equità:
9.95% (14 968.02 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1411
EURGBP 151
USDCHF 100
XAUUSD 26
XTIUSD 13
SP500 9
TLT 7
SPY 5
NZDCHF 4
AMZN 3
AAPL 3
FICO 3
AUDCHF 3
GBPCHF 2
GOOGL 1
KHC 1
PEP 1
SBUX 1
MCO 1
VRTX 1
LLY 1
IWM 1
NVDA 1
UBER 1
GLD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 13K
EURGBP 1.6K
USDCHF 4.8K
XAUUSD 1.6K
XTIUSD 1.3K
SP500 405
TLT 148
SPY 1.2K
NZDCHF 10
AMZN 50
AAPL 28
FICO 224
AUDCHF 13
GBPCHF 4
GOOGL -6
KHC 3
PEP 3
SBUX -2
MCO -9
VRTX -20
LLY -28
IWM -5
NVDA 33
UBER 0
GLD 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 193K
EURGBP 22K
USDCHF 6.4K
XAUUSD 34K
XTIUSD 441
SP500 1.1K
TLT 203
SPY 2.2K
NZDCHF 29
AMZN 516
AAPL 312
FICO 8.8K
AUDCHF 128
GBPCHF 208
GOOGL -37
KHC 8
PEP 26
SBUX -6
MCO -162
VRTX -381
LLY -922
IWM -38
NVDA 346
UBER 14
GLD 53
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 656.78 EUR
Worst Trade: -1 173 EUR
Vincite massime consecutive: 252
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +3 155.51 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 373.71 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.38 × 3215
PrimeCodex-MT5
0.77 × 359
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.33 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.48 × 58
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
3.67 × 12
AdmiralMarkets-Live
3.68 × 248
VantageFXInternational-Live
3.96 × 27
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 2
12 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.02 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 10:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
My4xFundsDarwinex1
99USD al mese
15%
0
0
USD
156K
EUR
19
0%
1 753
98%
95%
5.83
12.06
EUR
10%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.