- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 753
Profit Trade:
1 725 (98.40%)
Loss Trade:
28 (1.60%)
Best Trade:
1 656.78 EUR
Worst Trade:
-1 172.56 EUR
Profitto lordo:
25 517.94 EUR (365 093 pips)
Perdita lorda:
-4 372.44 EUR (16 947 pips)
Vincite massime consecutive:
421 (3 155.51 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
5 656.00 EUR (252)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
95.35%
Massimo carico di deposito:
33.64%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
170
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.91
Long Trade:
190 (10.84%)
Short Trade:
1 563 (89.16%)
Fattore di profitto:
5.84
Profitto previsto:
12.06 EUR
Profitto medio:
14.79 EUR
Perdita media:
-156.16 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-2 373.71 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 373.71 EUR (4)
Crescita mensile:
5.52%
Previsione annuale:
66.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.53 EUR
Massimale:
2 373.71 EUR (2.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.78% (2 381.96 EUR)
Per equità:
9.95% (14 968.02 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1411
|EURGBP
|151
|USDCHF
|100
|XAUUSD
|26
|XTIUSD
|13
|SP500
|9
|TLT
|7
|SPY
|5
|NZDCHF
|4
|AMZN
|3
|AAPL
|3
|FICO
|3
|AUDCHF
|3
|GBPCHF
|2
|GOOGL
|1
|KHC
|1
|PEP
|1
|SBUX
|1
|MCO
|1
|VRTX
|1
|LLY
|1
|IWM
|1
|NVDA
|1
|UBER
|1
|GLD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|13K
|EURGBP
|1.6K
|USDCHF
|4.8K
|XAUUSD
|1.6K
|XTIUSD
|1.3K
|SP500
|405
|TLT
|148
|SPY
|1.2K
|NZDCHF
|10
|AMZN
|50
|AAPL
|28
|FICO
|224
|AUDCHF
|13
|GBPCHF
|4
|GOOGL
|-6
|KHC
|3
|PEP
|3
|SBUX
|-2
|MCO
|-9
|VRTX
|-20
|LLY
|-28
|IWM
|-5
|NVDA
|33
|UBER
|0
|GLD
|8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|193K
|EURGBP
|22K
|USDCHF
|6.4K
|XAUUSD
|34K
|XTIUSD
|441
|SP500
|1.1K
|TLT
|203
|SPY
|2.2K
|NZDCHF
|29
|AMZN
|516
|AAPL
|312
|FICO
|8.8K
|AUDCHF
|128
|GBPCHF
|208
|GOOGL
|-37
|KHC
|8
|PEP
|26
|SBUX
|-6
|MCO
|-162
|VRTX
|-381
|LLY
|-922
|IWM
|-38
|NVDA
|346
|UBER
|14
|GLD
|53
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 656.78 EUR
Worst Trade: -1 173 EUR
Vincite massime consecutive: 252
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +3 155.51 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 373.71 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.38 × 3215
|
PrimeCodex-MT5
|0.77 × 359
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.48 × 58
|
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|3.67 × 12
|
AdmiralMarkets-Live
|3.68 × 248
|
VantageFXInternational-Live
|3.96 × 27
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 2
12 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
15%
0
0
USD
USD
156K
EUR
EUR
19
0%
1 753
98%
95%
5.83
12.06
EUR
EUR
10%
1:200