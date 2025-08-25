- Crescita
Trade:
67
Profit Trade:
38 (56.71%)
Loss Trade:
29 (43.28%)
Best Trade:
203.38 USD
Worst Trade:
-59.78 USD
Profitto lordo:
451.51 USD (14 819 pips)
Perdita lorda:
-280.51 USD (11 840 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (58.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
203.38 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.17%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
31 (46.27%)
Short Trade:
36 (53.73%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
2.55 USD
Profitto medio:
11.88 USD
Perdita media:
-9.67 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-41.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-112.17 USD (6)
Crescita mensile:
5.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.97 USD
Massimale:
123.20 USD (3.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.99% (123.20 USD)
Per equità:
19.13% (588.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|39
|NZDCAD
|17
|AUDNZD
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|152
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|16
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-124
|NZDCAD
|729
|AUDNZD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +203.38 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +58.91 USD
Massima perdita consecutiva: -41.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 44
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 4
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 30
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.14 × 87
|
ICMarketsSC-Live32
|0.43 × 134
|
ICMarketsSC-Live20
|0.48 × 21
|
RoboForex-ProCent-4
|0.50 × 6
|
Pepperstone-Edge12
|0.51 × 583
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 881
|
GlobalPrime-Live
|0.67 × 3
|
ATCBrokers-Live 1
|0.67 × 274
|
ICMarketsSC-Live24
|0.67 × 261
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.89 × 27
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|3.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|4.56 × 9
|
Longhorn-Real2
|5.96 × 26
