- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
128
Profit Trade:
85 (66.40%)
Loss Trade:
43 (33.59%)
Best Trade:
13.36 USD
Worst Trade:
-10.88 USD
Profitto lordo:
586.49 USD (58 216 pips)
Perdita lorda:
-391.82 USD (39 167 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (120.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120.18 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
30.36%
Massimo carico di deposito:
3.92%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
43 (33.59%)
Short Trade:
85 (66.41%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
1.52 USD
Profitto medio:
6.90 USD
Perdita media:
-9.11 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-145.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-145.50 USD (14)
Crescita mensile:
17.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.98 USD
Massimale:
145.50 USD (11.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.65% (145.50 USD)
Per equità:
3.48% (30.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|128
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|195
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.36 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +120.18 USD
Massima perdita consecutiva: -145.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
23 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Halo trader 👋,
Signal ini menggunakan strategi trend-following + risk management ketat. Fokus utama adalah konsistensi, bukan profit besar instan.
Non ci sono recensioni
