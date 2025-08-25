SegnaliSezioni
Dang Khanh Huynh

Khanh Bot

Dang Khanh Huynh
0 recensioni
Affidabilità
82 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 176%
LiteFinanceVC-Live-07
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
677
Profit Trade:
465 (68.68%)
Loss Trade:
212 (31.31%)
Best Trade:
23 035.40 USD
Worst Trade:
-13 006.00 USD
Profitto lordo:
373 301.98 USD (108 069 pips)
Perdita lorda:
-173 955.91 USD (116 801 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (3 134.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34 051.68 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.10%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
8.18
Long Trade:
353 (52.14%)
Short Trade:
324 (47.86%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
294.46 USD
Profitto medio:
802.80 USD
Perdita media:
-820.55 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-86.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23 687.38 USD (3)
Crescita mensile:
1.39%
Previsione annuale:
16.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24 381.09 USD (10.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.25% (15 907.51 USD)
Per equità:
16.30% (50 618.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADm 669
BTCUSD_m 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADm 199K
BTCUSD_m -32
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADm 19K
BTCUSD_m -27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23 035.40 USD
Worst Trade: -13 006 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3 134.13 USD
Massima perdita consecutiva: -86.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
