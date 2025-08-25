- Crescita
Trade:
113
Profit Trade:
98 (86.72%)
Loss Trade:
15 (13.27%)
Best Trade:
1 068.48 USD
Worst Trade:
-125.69 USD
Profitto lordo:
2 032.95 USD (17 174 pips)
Perdita lorda:
-632.62 USD (10 196 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (261.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 111.02 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
24.67%
Massimo carico di deposito:
70.28%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.39
Long Trade:
35 (30.97%)
Short Trade:
78 (69.03%)
Fattore di profitto:
3.21
Profitto previsto:
12.39 USD
Profitto medio:
20.74 USD
Perdita media:
-42.17 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-318.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-318.72 USD (3)
Crescita mensile:
42.56%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
169.12 USD
Massimale:
318.72 USD (10.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.72% (318.72 USD)
Per equità:
35.83% (1 061.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|113
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
