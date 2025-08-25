SegnaliSezioni
Nguyen Binh An

Miner Gold

Nguyen Binh An
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -28%
Exness-MT5Real29
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
613
Profit Trade:
477 (77.81%)
Loss Trade:
136 (22.19%)
Best Trade:
202.99 USD
Worst Trade:
-315.41 USD
Profitto lordo:
2 179.21 USD (290 999 086 pips)
Perdita lorda:
-1 743.16 USD (731 986 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (31.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
207.80 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
52.53%
Massimo carico di deposito:
91.98%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
295 (48.12%)
Short Trade:
318 (51.88%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
4.57 USD
Perdita media:
-12.82 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-8.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-496.01 USD (2)
Crescita mensile:
-25.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.62 USD
Massimale:
496.01 USD (48.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.95% (496.01 USD)
Per equità:
85.60% (472.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 365
ETHUSD 70
BTCUSD 4
US30_x10 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 976
ETHUSD 128
BTCUSD 4
US30_x10 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 651K
ETHUSD 52K
BTCUSD 31K
US30_x10 482
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +202.99 USD
Worst Trade: -315 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +31.18 USD
Massima perdita consecutiva: -8.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Trading using the Price Action method, the entry point is the breakout of the key level.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 86% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 06:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 03:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.04 08:38
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.08.25 06:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
