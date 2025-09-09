SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA 99 DNT Gamy
Dedi Iskandar

EA 99 DNT Gamy

Dedi Iskandar
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2025 25%
FBS-Real-10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
493
Profit Trade:
407 (82.55%)
Loss Trade:
86 (17.44%)
Best Trade:
41.67 USD
Worst Trade:
-11.79 USD
Profitto lordo:
1 480.03 USD (122 315 pips)
Perdita lorda:
-312.82 USD (27 815 pips)
Vincite massime consecutive:
149 (616.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
616.09 USD (149)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
6.98%
Massimo carico di deposito:
30.10%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
209
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.83
Long Trade:
393 (79.72%)
Short Trade:
100 (20.28%)
Fattore di profitto:
4.73
Profitto previsto:
2.37 USD
Profitto medio:
3.64 USD
Perdita media:
-3.64 USD
Massime perdite consecutive:
42 (-241.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-241.42 USD (42)
Crescita mensile:
25.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
241.42 USD (4.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.71% (241.42 USD)
Per equità:
45.37% (2 310.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 488
US30 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
US30 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 77K
US30 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.67 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 149
Massime perdite consecutive: 42
Massimo profitto consecutivo: +616.09 USD
Massima perdita consecutiva: -241.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FBS-Real-7
0.69 × 4071
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
23 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
EA 99 DNT Entry Logic :
1. Entry based on overbought and oversold (OBOS) conditions.
2. Entry using 10 OBOS groups.
3. Star entry lots for the 10 OBOS groups.
4. Enter exponential decimal lots for the 10 OBOS groups.
5. Exit take-profit positions for the 10 groups.
6. Exit following the 10 groups.
7. Exit outside the overall dollar group target.
8. On 4 currency pairs : xauusd, btcusd, Dow Jones, gbpjpy.
Entry using 10 active OBOS groups on 4 currency pairs to generate adequate profits and minimize risk.

Monitoring account :
Funds 100,000
Server : FBS-Real-10
Account : 01423720
Passed : Henry12345

Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425682
Passed : EA99DNTMulti

Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425681
Passed : EA99DNTxau

Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425680
Passed : EA99DNTus

Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425684
Passed : EA99DNTgj

👉Minimum balance 100,000 lots, 0.05 stars Monthly targets are dynamic, depending on market conditions.
👉Minimum balance 5,000-10,000 lots, 0.01 stars Monthly targets are dynamic, depending on market conditions.
Non ci sono recensioni
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 17:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 15:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 15:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA 99 DNT Gamy
75USD al mese
25%
0
0
USD
5.3K
USD
4
100%
493
82%
7%
4.73
2.37
USD
45%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.