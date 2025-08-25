SegnaliSezioni
Thester Terry Carrirolo

DARK REVERSE

Thester Terry Carrirolo
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 20%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
98
Profit Trade:
41 (41.83%)
Loss Trade:
57 (58.16%)
Best Trade:
454.04 EUR
Worst Trade:
-460.86 EUR
Profitto lordo:
1 744.23 EUR (17 968 pips)
Perdita lorda:
-1 625.54 EUR (44 162 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (79.39 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
514.36 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
22.73%
Massimo carico di deposito:
94.60%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
79 (80.61%)
Short Trade:
19 (19.39%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
1.21 EUR
Profitto medio:
42.54 EUR
Perdita media:
-28.52 EUR
Massime perdite consecutive:
33 (-74.97 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-460.86 EUR (1)
Crescita mensile:
19.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
395.67 EUR
Massimale:
537.47 EUR (90.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.83% (537.47 EUR)
Per equità:
65.05% (466.64 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 135
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -26K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +454.04 EUR
Worst Trade: -461 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +79.39 EUR
Massima perdita consecutiva: -74.97 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.17 × 42
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 67
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
2025.09.29 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 04:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 03:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 05:45
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 00:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 02:42
Share of trading days is too low
2025.09.22 02:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DARK REVERSE
30USD al mese
20%
0
0
USD
715
EUR
5
100%
98
41%
23%
1.07
1.21
EUR
73%
1:500
Copia

