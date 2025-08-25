- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
98
Profit Trade:
41 (41.83%)
Loss Trade:
57 (58.16%)
Best Trade:
454.04 EUR
Worst Trade:
-460.86 EUR
Profitto lordo:
1 744.23 EUR (17 968 pips)
Perdita lorda:
-1 625.54 EUR (44 162 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (79.39 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
514.36 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
22.73%
Massimo carico di deposito:
94.60%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
79 (80.61%)
Short Trade:
19 (19.39%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
1.21 EUR
Profitto medio:
42.54 EUR
Perdita media:
-28.52 EUR
Massime perdite consecutive:
33 (-74.97 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-460.86 EUR (1)
Crescita mensile:
19.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
395.67 EUR
Massimale:
537.47 EUR (90.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.83% (537.47 EUR)
Per equità:
65.05% (466.64 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|98
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|135
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-26K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +454.04 EUR
Worst Trade: -461 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +79.39 EUR
Massima perdita consecutiva: -74.97 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.17 × 42
|
ICMarketsSC-Live24
|2.25 × 67
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
20%
0
0
USD
USD
715
EUR
EUR
5
100%
98
41%
23%
1.07
1.21
EUR
EUR
73%
1:500