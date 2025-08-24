SegnaliSezioni
Thester Terry Carrirolo

DARK TREND

Thester Terry Carrirolo
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 140%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
326
Profit Trade:
217 (66.56%)
Loss Trade:
109 (33.44%)
Best Trade:
393.25 EUR
Worst Trade:
-349.08 EUR
Profitto lordo:
4 359.23 EUR (105 465 pips)
Perdita lorda:
-3 195.14 EUR (172 995 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (527.70 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
527.70 EUR (36)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
29.92%
Massimo carico di deposito:
45.35%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.28
Long Trade:
268 (82.21%)
Short Trade:
58 (17.79%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
3.57 EUR
Profitto medio:
20.09 EUR
Perdita media:
-29.31 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-294.45 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-349.08 EUR (1)
Crescita mensile:
118.88%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.13 EUR
Massimale:
510.02 EUR (33.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.45% (510.02 EUR)
Per equità:
38.50% (740.33 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 316
ETHUSD 6
SOLUSD 3
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.4K
ETHUSD 13
SOLUSD -67
BTCUSD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -62K
ETHUSD 906
SOLUSD -6.9K
BTCUSD 950
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +393.25 EUR
Worst Trade: -349 EUR
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +527.70 EUR
Massima perdita consecutiva: -294.45 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 12
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 8
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.00 × 8
FBS-Real-4
9.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
9.50 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
13.67 × 6
RoboForex-Pro-2
14.00 × 1
Just2Trade-Real
26.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.27 06:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 22:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 21:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 03:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 19:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 18:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 05:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 04:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 02:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 02:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DARK TREND
100USD al mese
140%
0
0
USD
2.3K
EUR
5
95%
326
66%
30%
1.36
3.57
EUR
38%
1:500
Copia

