- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
326
Profit Trade:
217 (66.56%)
Loss Trade:
109 (33.44%)
Best Trade:
393.25 EUR
Worst Trade:
-349.08 EUR
Profitto lordo:
4 359.23 EUR (105 465 pips)
Perdita lorda:
-3 195.14 EUR (172 995 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (527.70 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
527.70 EUR (36)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
29.92%
Massimo carico di deposito:
45.35%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.28
Long Trade:
268 (82.21%)
Short Trade:
58 (17.79%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
3.57 EUR
Profitto medio:
20.09 EUR
Perdita media:
-29.31 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-294.45 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-349.08 EUR (1)
Crescita mensile:
118.88%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.13 EUR
Massimale:
510.02 EUR (33.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.45% (510.02 EUR)
Per equità:
38.50% (740.33 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|316
|ETHUSD
|6
|SOLUSD
|3
|BTCUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.4K
|ETHUSD
|13
|SOLUSD
|-67
|BTCUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-62K
|ETHUSD
|906
|SOLUSD
|-6.9K
|BTCUSD
|950
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +393.25 EUR
Worst Trade: -349 EUR
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +527.70 EUR
Massima perdita consecutiva: -294.45 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|1.88 × 8
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|4.00 × 8
|
FBS-Real-4
|9.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|9.50 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.67 × 6
|
RoboForex-Pro-2
|14.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|26.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
140%
0
0
USD
USD
2.3K
EUR
EUR
5
95%
326
66%
30%
1.36
3.57
EUR
EUR
38%
1:500