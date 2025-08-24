- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
114
Profit Trade:
77 (67.54%)
Loss Trade:
37 (32.46%)
Best Trade:
20.99 EUR
Worst Trade:
-26.89 EUR
Profitto lordo:
155.90 EUR (15 609 pips)
Perdita lorda:
-178.44 EUR (14 827 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (10.18 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
44.33 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
13.90%
Massimo carico di deposito:
8.48%
Ultimo trade:
15 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
66 (57.89%)
Short Trade:
48 (42.11%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.20 EUR
Profitto medio:
2.02 EUR
Perdita media:
-4.82 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-27.93 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-59.76 EUR (3)
Crescita mensile:
-9.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.38 EUR
Massimale:
88.76 EUR (15.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
10.02% (49.70 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|56
|XAUUSD
|32
|EURUSD
|26
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-26
|XAUUSD
|6
|EURUSD
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-278
|XAUUSD
|1.1K
|EURUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.99 EUR
Worst Trade: -27 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +10.18 EUR
Massima perdita consecutiva: -27.93 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
ICMarketsSC-Live22
|0.25 × 8
|
TitanFX-04
|0.27 × 22
|
ICMarketsSC-Live07
|0.33 × 57
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.42 × 66
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.50 × 58
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
|
GoMarkets-Real 1
|0.50 × 217
|
Darwinex-Live
|0.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live06
|0.56 × 277
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|0.62 × 58
