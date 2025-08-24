SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ECN_Medium
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_Medium

Adrian Nieves De La Cruz
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
114
Profit Trade:
77 (67.54%)
Loss Trade:
37 (32.46%)
Best Trade:
20.99 EUR
Worst Trade:
-26.89 EUR
Profitto lordo:
155.90 EUR (15 609 pips)
Perdita lorda:
-178.44 EUR (14 827 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (10.18 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
44.33 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
13.90%
Massimo carico di deposito:
8.48%
Ultimo trade:
15 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
66 (57.89%)
Short Trade:
48 (42.11%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.20 EUR
Profitto medio:
2.02 EUR
Perdita media:
-4.82 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-27.93 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-59.76 EUR (3)
Crescita mensile:
-9.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.38 EUR
Massimale:
88.76 EUR (15.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
10.02% (49.70 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 56
XAUUSD 32
EURUSD 26
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -26
XAUUSD 6
EURUSD -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -278
XAUUSD 1.1K
EURUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.99 EUR
Worst Trade: -27 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +10.18 EUR
Massima perdita consecutiva: -27.93 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
0.12 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
ICMarketsSC-Live22
0.25 × 8
TitanFX-04
0.27 × 22
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
XMTrading-Real 34
0.36 × 14
VTMarkets-Live 3
0.40 × 63
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.42 × 66
TitanFX-01
0.44 × 16
Tickmill-Live08
0.45 × 22
TradersGlobalGroup-Live 2
0.50 × 58
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
GoMarkets-Real 1
0.50 × 217
Darwinex-Live
0.55 × 73
ICMarketsSC-Live06
0.56 × 277
VantageFXInternational-Live 7
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live23
0.62 × 58
132 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.06 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 15 days
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 12:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 07:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 02:50
Share of trading days is too low
2025.08.26 02:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.24 22:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 22:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 22:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.24 22:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.24 22:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati