Jennifer Tawiah

Zone Eater

Jennifer Tawiah
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 24%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
442
Profit Trade:
326 (73.75%)
Loss Trade:
116 (26.24%)
Best Trade:
16.90 USD
Worst Trade:
-22.66 USD
Profitto lordo:
1 216.64 USD (102 983 pips)
Perdita lorda:
-508.44 USD (38 198 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (77.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.00 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.02%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
83
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.72
Long Trade:
232 (52.49%)
Short Trade:
210 (47.51%)
Fattore di profitto:
2.39
Profitto previsto:
1.60 USD
Profitto medio:
3.73 USD
Perdita media:
-4.38 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-49.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.42 USD (10)
Crescita mensile:
23.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.88 USD
Massimale:
123.90 USD (4.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.02% (123.90 USD)
Per equità:
22.62% (837.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 48
USDJPY 43
CHFJPY 39
EURJPY 33
EURCAD 33
CADJPY 32
USDCHF 29
EURUSD 28
GBPUSD 24
USDCAD 20
GBPCHF 19
NZDJPY 18
NZDUSD 15
AUDJPY 14
AUDCAD 11
AUDUSD 11
NZDCHF 9
EURGBP 9
EURCHF 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 100
USDJPY 104
CHFJPY 71
EURJPY 49
EURCAD 46
CADJPY 69
USDCHF 47
EURUSD 58
GBPUSD 32
USDCAD 39
GBPCHF -2
NZDJPY 18
NZDUSD 25
AUDJPY 9
AUDCAD 19
AUDUSD 18
NZDCHF 2
EURGBP 1
EURCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 9.2K
USDJPY 9.2K
CHFJPY 5K
EURJPY 4.1K
EURCAD 2.8K
CADJPY 6K
USDCHF 3.9K
EURUSD 6.4K
GBPUSD 3.5K
USDCAD 3.2K
GBPCHF 1.3K
NZDJPY 1.6K
NZDUSD 2.9K
AUDJPY 928
AUDCAD 1.9K
AUDUSD 2.1K
NZDCHF 473
EURGBP 277
EURCHF 357
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.90 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +77.00 USD
Massima perdita consecutiva: -49.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
No swaps are charged on the signal account
2025.08.23 23:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Zone Eater
30USD al mese
24%
0
0
USD
3.7K
USD
6
100%
442
73%
100%
2.39
1.60
USD
23%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.