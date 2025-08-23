- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
442
Profit Trade:
326 (73.75%)
Loss Trade:
116 (26.24%)
Best Trade:
16.90 USD
Worst Trade:
-22.66 USD
Profitto lordo:
1 216.64 USD (102 983 pips)
Perdita lorda:
-508.44 USD (38 198 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (77.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.00 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.02%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
83
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.72
Long Trade:
232 (52.49%)
Short Trade:
210 (47.51%)
Fattore di profitto:
2.39
Profitto previsto:
1.60 USD
Profitto medio:
3.73 USD
Perdita media:
-4.38 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-49.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.42 USD (10)
Crescita mensile:
23.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.88 USD
Massimale:
123.90 USD (4.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.02% (123.90 USD)
Per equità:
22.62% (837.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|48
|USDJPY
|43
|CHFJPY
|39
|EURJPY
|33
|EURCAD
|33
|CADJPY
|32
|USDCHF
|29
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|24
|USDCAD
|20
|GBPCHF
|19
|NZDJPY
|18
|NZDUSD
|15
|AUDJPY
|14
|AUDCAD
|11
|AUDUSD
|11
|NZDCHF
|9
|EURGBP
|9
|EURCHF
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|100
|USDJPY
|104
|CHFJPY
|71
|EURJPY
|49
|EURCAD
|46
|CADJPY
|69
|USDCHF
|47
|EURUSD
|58
|GBPUSD
|32
|USDCAD
|39
|GBPCHF
|-2
|NZDJPY
|18
|NZDUSD
|25
|AUDJPY
|9
|AUDCAD
|19
|AUDUSD
|18
|NZDCHF
|2
|EURGBP
|1
|EURCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|9.2K
|USDJPY
|9.2K
|CHFJPY
|5K
|EURJPY
|4.1K
|EURCAD
|2.8K
|CADJPY
|6K
|USDCHF
|3.9K
|EURUSD
|6.4K
|GBPUSD
|3.5K
|USDCAD
|3.2K
|GBPCHF
|1.3K
|NZDJPY
|1.6K
|NZDUSD
|2.9K
|AUDJPY
|928
|AUDCAD
|1.9K
|AUDUSD
|2.1K
|NZDCHF
|473
|EURGBP
|277
|EURCHF
|357
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.90 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +77.00 USD
Massima perdita consecutiva: -49.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 6
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 136
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 6
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 8
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 3
|
RistonCapital-FreshForex Real
|0.00 × 1
|
Esplanade-Live
|0.00 × 19
|
AM-Live3
|0.00 × 24
|
FXBTG-Main
|0.00 × 4
|
XMUK-Real 3
|0.00 × 5
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 66
|
FideliscmCyprus-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.00 × 37
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Huge-Live
|0.00 × 6
|
ValourGlobal-1
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
XM.COM-Real 15
|0.00 × 24
|
Markets.com2-MarketsX
|0.00 × 87
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 48
|
VTSynergy-Live-UK-2
|0.00 × 15
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 59
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
24%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
6
100%
442
73%
100%
2.39
1.60
USD
USD
23%
1:500