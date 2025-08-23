- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
71
Profit Trade:
50 (70.42%)
Loss Trade:
21 (29.58%)
Best Trade:
4.47 USD
Worst Trade:
-0.21 USD
Profitto lordo:
13.05 USD (2 206 pips)
Perdita lorda:
-3.45 USD (24 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.47 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
30.43%
Massimo carico di deposito:
101.03%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
35.56
Long Trade:
50 (70.42%)
Short Trade:
21 (29.58%)
Fattore di profitto:
3.78
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
0.26 USD
Perdita media:
-0.16 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.21 USD (1)
Crescita mensile:
8.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
0.27 USD (0.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.24% (0.25 USD)
Per equità:
9.96% (10.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|12
|EURUSD
|10
|USDCAD
|8
|GBPUSD
|8
|USDCHF
|8
|XAGUSD
|8
|US500
|6
|AUDCHF
|6
|USDJPY
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|1
|EURUSD
|6
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
|XAGUSD
|0
|US500
|1
|AUDCHF
|0
|USDJPY
|0
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|150
|EURUSD
|694
|USDCAD
|104
|GBPUSD
|159
|USDCHF
|115
|XAGUSD
|27
|US500
|779
|AUDCHF
|62
|USDJPY
|92
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.47 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.38 USD
Massima perdita consecutiva: -0.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.36 × 103
|
FusionMarkets-Live
|0.57 × 76
|
RoboForex-ECN
|0.78 × 882
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.83 × 167
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.90 × 91
|
TitanFX-MT5-01
|1.23 × 84
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 4
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
FPMarketsSC-Live
|1.38 × 8
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 118
|
FxPro-MT5 Live02
|1.58 × 135
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.64 × 204
|
Coinexx-Live
|1.85 × 13
|
FundingTradersGroup-Server
|1.91 × 54
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.92 × 914
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|2.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.04 × 333
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.31 × 26
|
Darwinex-Live
|2.58 × 143
|
DooTechnology-Live
|2.85 × 68
|
Axiory-Live
|2.94 × 52
