- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
242
Profit Trade:
157 (64.87%)
Loss Trade:
85 (35.12%)
Best Trade:
7.61 EUR
Worst Trade:
-14.42 EUR
Profitto lordo:
226.04 EUR (34 229 pips)
Perdita lorda:
-210.48 EUR (31 730 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (23.45 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
23.45 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
27.10%
Massimo carico di deposito:
0.71%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
137 (56.61%)
Short Trade:
105 (43.39%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.06 EUR
Profitto medio:
1.44 EUR
Perdita media:
-2.48 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-5.24 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-14.96 EUR (2)
Crescita mensile:
-2.75%
Previsione annuale:
-33.37%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.61 EUR
Massimale:
32.79 EUR (6.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.31% (31.90 EUR)
Per equità:
1.47% (10.68 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|184
|AUDCAD
|13
|EURJPY
|7
|EURUSD
|6
|CHFJPY
|5
|EURCAD
|5
|USDCAD
|4
|NZDJPY
|3
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|GBPCAD
|1
|GBPNZD
|1
|NZDCHF
|1
|GBPJPY
|1
|EURGBP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|24
|AUDCAD
|17
|EURJPY
|1
|EURUSD
|8
|CHFJPY
|-12
|EURCAD
|-1
|USDCAD
|-2
|NZDJPY
|1
|NZDUSD
|-3
|GBPUSD
|-6
|EURAUD
|3
|AUDJPY
|-1
|AUDUSD
|0
|GBPCAD
|-9
|GBPNZD
|2
|NZDCHF
|1
|GBPJPY
|-6
|EURGBP
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|2.9K
|AUDCAD
|2.4K
|EURJPY
|244
|EURUSD
|688
|CHFJPY
|-1.6K
|EURCAD
|53
|USDCAD
|-246
|NZDJPY
|171
|NZDUSD
|-293
|GBPUSD
|-538
|EURAUD
|435
|AUDJPY
|-171
|AUDUSD
|-27
|GBPCAD
|-1.2K
|GBPNZD
|353
|NZDCHF
|78
|GBPJPY
|-816
|EURGBP
|90
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.61 EUR
Worst Trade: -14 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +23.45 EUR
Massima perdita consecutiva: -5.24 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 5
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.92 × 1013
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.42 × 257
|
ICMarketsSC-MT5
|2.44 × 124
|
Exness-MT5Real12
|2.57 × 14
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.70 × 23
|
FPMarketsLLC-Live
|2.71 × 17
|
GOMarketsMU-Live
|2.89 × 9
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.50 × 8
|
Exness-MT5Real7
|3.56 × 9
|
RoboForex-ECN
|3.89 × 1015
|
Tickmill-Live
|4.00 × 25
|
JunoMarkets-Server
|4.20 × 5
|
FusionMarkets-Live
|4.43 × 12713
|
Headway-Real
|4.50 × 2
|
Darwinex-Live
|4.58 × 681
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|5.10 × 20
|
Alpari-MT5
|5.44 × 45
|
ICMarketsEU-MT5-5
|5.71 × 49
|
VantageInternational-Live 4
|5.75 × 20
44 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Exploiting USDJPY
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
4%
0
0
USD
USD
715
EUR
EUR
34
95%
242
64%
27%
1.07
0.06
EUR
EUR
6%
1:500