SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / YEN Digger Low Risk
Willi Bambach

YEN Digger Low Risk

Willi Bambach
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 4%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
242
Profit Trade:
157 (64.87%)
Loss Trade:
85 (35.12%)
Best Trade:
7.61 EUR
Worst Trade:
-14.42 EUR
Profitto lordo:
226.04 EUR (34 229 pips)
Perdita lorda:
-210.48 EUR (31 730 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (23.45 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
23.45 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
27.10%
Massimo carico di deposito:
0.71%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
137 (56.61%)
Short Trade:
105 (43.39%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.06 EUR
Profitto medio:
1.44 EUR
Perdita media:
-2.48 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-5.24 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-14.96 EUR (2)
Crescita mensile:
-2.75%
Previsione annuale:
-33.37%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.61 EUR
Massimale:
32.79 EUR (6.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.31% (31.90 EUR)
Per equità:
1.47% (10.68 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 184
AUDCAD 13
EURJPY 7
EURUSD 6
CHFJPY 5
EURCAD 5
USDCAD 4
NZDJPY 3
NZDUSD 2
GBPUSD 2
EURAUD 2
AUDJPY 2
AUDUSD 2
GBPCAD 1
GBPNZD 1
NZDCHF 1
GBPJPY 1
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 24
AUDCAD 17
EURJPY 1
EURUSD 8
CHFJPY -12
EURCAD -1
USDCAD -2
NZDJPY 1
NZDUSD -3
GBPUSD -6
EURAUD 3
AUDJPY -1
AUDUSD 0
GBPCAD -9
GBPNZD 2
NZDCHF 1
GBPJPY -6
EURGBP 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 2.9K
AUDCAD 2.4K
EURJPY 244
EURUSD 688
CHFJPY -1.6K
EURCAD 53
USDCAD -246
NZDJPY 171
NZDUSD -293
GBPUSD -538
EURAUD 435
AUDJPY -171
AUDUSD -27
GBPCAD -1.2K
GBPNZD 353
NZDCHF 78
GBPJPY -816
EURGBP 90
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.61 EUR
Worst Trade: -14 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +23.45 EUR
Massima perdita consecutiva: -5.24 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.92 × 1013
ICMarketsSC-MT5-4
2.42 × 257
ICMarketsSC-MT5
2.44 × 124
Exness-MT5Real12
2.57 × 14
Pepperstone-MT5-Live01
2.70 × 23
FPMarketsLLC-Live
2.71 × 17
GOMarketsMU-Live
2.89 × 9
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
3.50 × 8
Exness-MT5Real7
3.56 × 9
RoboForex-ECN
3.89 × 1015
Tickmill-Live
4.00 × 25
JunoMarkets-Server
4.20 × 5
FusionMarkets-Live
4.43 × 12713
Headway-Real
4.50 × 2
Darwinex-Live
4.58 × 681
CapitalPointTrading-MT5-4
5.10 × 20
Alpari-MT5
5.44 × 45
ICMarketsEU-MT5-5
5.71 × 49
VantageInternational-Live 4
5.75 × 20
44 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Exploiting USDJPY
Non ci sono recensioni
2025.09.07 22:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 15:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.14% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 14:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.23 14:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 26 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
YEN Digger Low Risk
39USD al mese
4%
0
0
USD
715
EUR
34
95%
242
64%
27%
1.07
0.06
EUR
6%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.