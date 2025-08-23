- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
42 (80.76%)
Loss Trade:
10 (19.23%)
Best Trade:
6.69 UST
Worst Trade:
-8.09 UST
Profitto lordo:
47.28 UST (4 811 pips)
Perdita lorda:
-9.95 UST (822 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (8.49 UST)
Massimo profitto consecutivo:
9.01 UST (8)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
15.78%
Massimo carico di deposito:
20.51%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.60
Long Trade:
35 (67.31%)
Short Trade:
17 (32.69%)
Fattore di profitto:
4.75
Profitto previsto:
0.72 UST
Profitto medio:
1.13 UST
Perdita media:
-1.00 UST
Massime perdite consecutive:
3 (-0.16 UST)
Massima perdita consecutiva:
-8.09 UST (1)
Crescita mensile:
31.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.71 UST
Massimale:
8.12 UST (7.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.77% (8.12 UST)
Per equità:
10.72% (11.20 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|11
|AUDCHF
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|40
|GBPUSD
|-6
|EURUSD
|2
|AUDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.2K
|GBPUSD
|-482
|EURUSD
|224
|AUDCHF
|85
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.69 UST
Worst Trade: -8 UST
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.49 UST
Massima perdita consecutiva: -0.16 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XBTFX-MetaTrader5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|27.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
37%
0
0
USD
USD
137
UST
UST
5
100%
52
80%
16%
4.75
0.72
UST
UST
11%
1:500