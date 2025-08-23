SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AI DeepLayer ST 1 All Pairs
Peter Robert Grange

AI DeepLayer ST 1 All Pairs

Peter Robert Grange
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 37%
XBTFX-MetaTrader5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
42 (80.76%)
Loss Trade:
10 (19.23%)
Best Trade:
6.69 UST
Worst Trade:
-8.09 UST
Profitto lordo:
47.28 UST (4 811 pips)
Perdita lorda:
-9.95 UST (822 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (8.49 UST)
Massimo profitto consecutivo:
9.01 UST (8)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
15.78%
Massimo carico di deposito:
20.51%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.60
Long Trade:
35 (67.31%)
Short Trade:
17 (32.69%)
Fattore di profitto:
4.75
Profitto previsto:
0.72 UST
Profitto medio:
1.13 UST
Perdita media:
-1.00 UST
Massime perdite consecutive:
3 (-0.16 UST)
Massima perdita consecutiva:
-8.09 UST (1)
Crescita mensile:
31.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.71 UST
Massimale:
8.12 UST (7.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.77% (8.12 UST)
Per equità:
10.72% (11.20 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 24
GBPUSD 13
EURUSD 11
AUDCHF 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 40
GBPUSD -6
EURUSD 2
AUDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.2K
GBPUSD -482
EURUSD 224
AUDCHF 85
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.69 UST
Worst Trade: -8 UST
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.49 UST
Massima perdita consecutiva: -0.16 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XBTFX-MetaTrader5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SolidECN-Server
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
27.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.09 04:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 00:58
Share of trading days is too low
2025.08.25 00:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.24 23:58
Share of trading days is too low
2025.08.24 23:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.23 13:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 13:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 13:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 13:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 13:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AI DeepLayer ST 1 All Pairs
999USD al mese
37%
0
0
USD
137
UST
5
100%
52
80%
16%
4.75
0.72
UST
11%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.