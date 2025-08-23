SegnaliSezioni
Dedi Iskandar

EA 99 DNT MULTI xau us gj

Dedi Iskandar
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2025 46%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
140
Profit Trade:
116 (82.85%)
Loss Trade:
24 (17.14%)
Best Trade:
406.56 USD
Worst Trade:
-9.41 USD
Profitto lordo:
2 207.58 USD (58 216 pips)
Perdita lorda:
-65.30 USD (6 671 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (1 706.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 706.34 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
5.10%
Massimo carico di deposito:
116.43%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
112.51
Long Trade:
90 (64.29%)
Short Trade:
50 (35.71%)
Fattore di profitto:
33.81
Profitto previsto:
15.30 USD
Profitto medio:
19.03 USD
Perdita media:
-2.72 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-8.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.85 USD (2)
Crescita mensile:
45.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.04 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.37% (19.04 USD)
Per equità:
39.80% (2 016.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 122
GBPJPY 13
US30 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.1K
GBPJPY 5
US30 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 33K
GBPJPY 792
US30 18K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +406.56 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 706.34 USD
Massima perdita consecutiva: -8.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
NPBFX-Real
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
GQCapital-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FBS-Real-4
0.00 × 1
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 9
Weltrade-Live
0.00 × 436
ICMarkets-Live05
0.00 × 5
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 19
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.01 × 98
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
53 più
EA 99 DNT Entry Logic :
1. Entry based on overbought and oversold (OBOS) conditions.
2. Entry using 10 OBOS groups.
3. Star entry lots for the 10 OBOS groups.
4. Enter exponential decimal lots for the 10 OBOS groups.
5. Exit take-profit positions for the 10 groups.
6. Exit following the 10 groups.
7. Exit outside the overall dollar group target.
8. On 4 currency pairs : xauusd, btcusd, Dow Jones, gbpjpy.
Entry using 10 active OBOS groups on 4 currency pairs to generate adequate profits and minimize risk.

Monitoring account :
Funds 100,000
Server : FBS-Real-10
Account : 01423720
Passed : Henry12345

Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425682
Passed : EA99DNTMulti

Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425681
Passed : EA99DNTxau

Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425680
Passed : EA99DNTus

Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425684
Passed : EA99DNTgj

👉Minimum balance 100,000 lots, 0.05 stars Monthly targets are dynamic, depending on market conditions.
👉Minimum balance 5,000-10,000 lots, 0.01 stars Monthly targets are dynamic, depending on market conditions.
Non ci sono recensioni
2025.09.24 20:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 19:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.31 23:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 22:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 17:12
Share of trading days is too low
2025.08.29 17:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 12:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 12:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 12:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 12:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.