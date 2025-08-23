- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
140
Profit Trade:
116 (82.85%)
Loss Trade:
24 (17.14%)
Best Trade:
406.56 USD
Worst Trade:
-9.41 USD
Profitto lordo:
2 207.58 USD (58 216 pips)
Perdita lorda:
-65.30 USD (6 671 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (1 706.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 706.34 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
5.10%
Massimo carico di deposito:
116.43%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
112.51
Long Trade:
90 (64.29%)
Short Trade:
50 (35.71%)
Fattore di profitto:
33.81
Profitto previsto:
15.30 USD
Profitto medio:
19.03 USD
Perdita media:
-2.72 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-8.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.85 USD (2)
Crescita mensile:
45.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.04 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.37% (19.04 USD)
Per equità:
39.80% (2 016.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|GBPJPY
|13
|US30
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.1K
|GBPJPY
|5
|US30
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|33K
|GBPJPY
|792
|US30
|18K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +406.56 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 706.34 USD
Massima perdita consecutiva: -8.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GQCapital-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 9
|
Weltrade-Live
|0.00 × 436
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 5
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 19
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.01 × 98
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
53 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
EA 99 DNT Entry Logic :
1. Entry based on overbought and oversold (OBOS) conditions.
2. Entry using 10 OBOS groups.
3. Star entry lots for the 10 OBOS groups.
4. Enter exponential decimal lots for the 10 OBOS groups.
5. Exit take-profit positions for the 10 groups.
6. Exit following the 10 groups.
7. Exit outside the overall dollar group target.
8. On 4 currency pairs : xauusd, btcusd, Dow Jones, gbpjpy.
Entry using 10 active OBOS groups on 4 currency pairs to generate adequate profits and minimize risk.
Monitoring account :
Funds 100,000
Server : FBS-Real-10
Account : 01423720
Passed : Henry12345
Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425682
Passed : EA99DNTMulti
Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425681
Passed : EA99DNTxau
Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425680
Passed : EA99DNTus
Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425684
Passed : EA99DNTgj
👉Minimum balance 100,000 lots, 0.05 stars Monthly targets are dynamic, depending on market conditions.
👉Minimum balance 5,000-10,000 lots, 0.01 stars Monthly targets are dynamic, depending on market conditions.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
75USD al mese
46%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
4
100%
140
82%
5%
33.80
15.30
USD
USD
40%
1:500