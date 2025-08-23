- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
26 (68.42%)
Loss Trade:
12 (31.58%)
Best Trade:
105.82 EUR
Worst Trade:
-60.77 EUR
Profitto lordo:
726.41 EUR (2 890 pips)
Perdita lorda:
-180.71 EUR (376 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (105.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
222.19 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
10.90%
Massimo carico di deposito:
60.95%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
5.93
Long Trade:
20 (52.63%)
Short Trade:
18 (47.37%)
Fattore di profitto:
4.02
Profitto previsto:
14.36 EUR
Profitto medio:
27.94 EUR
Perdita media:
-15.06 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-85.79 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-85.79 EUR (2)
Crescita mensile:
51.08%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.57 EUR
Massimale:
92.07 EUR (5.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.32% (90.38 EUR)
Per equità:
16.82% (442.43 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|32
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|622
|USDCAD
|0
|NZDUSD
|0
|GBPUSD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.4K
|USDCAD
|26
|NZDUSD
|50
|GBPUSD
|-11
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +105.82 EUR
Worst Trade: -61 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +105.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -85.79 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.25 × 4
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 147
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.74 × 430
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.89 × 171
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.04 × 57
