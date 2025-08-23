SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Blackthorn
Mohd Hafiz Bin Zainal

Blackthorn

Mohd Hafiz Bin Zainal
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 51%
Tickmill-Live
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
26 (68.42%)
Loss Trade:
12 (31.58%)
Best Trade:
105.82 EUR
Worst Trade:
-60.77 EUR
Profitto lordo:
726.41 EUR (2 890 pips)
Perdita lorda:
-180.71 EUR (376 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (105.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
222.19 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
10.90%
Massimo carico di deposito:
60.95%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
5.93
Long Trade:
20 (52.63%)
Short Trade:
18 (47.37%)
Fattore di profitto:
4.02
Profitto previsto:
14.36 EUR
Profitto medio:
27.94 EUR
Perdita media:
-15.06 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-85.79 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-85.79 EUR (2)
Crescita mensile:
51.08%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.57 EUR
Massimale:
92.07 EUR (5.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.32% (90.38 EUR)
Per equità:
16.82% (442.43 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 32
USDCAD 3
NZDUSD 2
GBPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 622
USDCAD 0
NZDUSD 0
GBPUSD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.4K
USDCAD 26
NZDUSD 50
GBPUSD -11
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +105.82 EUR
Worst Trade: -61 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +105.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -85.79 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.25 × 4
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 147
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.89 × 171
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.04 × 57
74 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 21:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 20:32 2025.09.25 20:32:51  

Manual TP at Key Level / Smart HL

2025.09.25 01:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 18:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 20:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 11:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.23 11:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 11:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Blackthorn
35USD al mese
51%
0
0
USD
2.7K
EUR
5
92%
38
68%
11%
4.01
14.36
EUR
17%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.