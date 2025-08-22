- Crescita
Trade:
408
Profit Trade:
309 (75.73%)
Loss Trade:
99 (24.26%)
Best Trade:
702.01 USD
Worst Trade:
-981.79 USD
Profitto lordo:
18 426.60 USD (169 789 614 pips)
Perdita lorda:
-14 273.83 USD (11 334 577 pips)
Vincite massime consecutive:
141 (3 517.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 673.16 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
87.50%
Massimo carico di deposito:
45.83%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
94 (23.04%)
Short Trade:
314 (76.96%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
10.18 USD
Profitto medio:
59.63 USD
Perdita media:
-144.18 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-945.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 073.42 USD (3)
Crescita mensile:
-23.59%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8 258.61 USD (55.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.64% (8 258.61 USD)
Per equità:
25.66% (6 389.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BVSPX
|315
|USDJPY
|47
|EURUSD
|24
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BVSPX
|11K
|USDJPY
|-637
|EURUSD
|-77
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BVSPX
|9.8M
|USDJPY
|-13K
|EURUSD
|-761
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Best Trade: +702.01 USD
Worst Trade: -982 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3 517.49 USD
Massima perdita consecutiva: -945.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
