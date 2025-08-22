SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GC GRID HEDGE
Guilherme Farias Cascapera

GC GRID HEDGE

Guilherme Farias Cascapera
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 31%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
408
Profit Trade:
309 (75.73%)
Loss Trade:
99 (24.26%)
Best Trade:
702.01 USD
Worst Trade:
-981.79 USD
Profitto lordo:
18 426.60 USD (169 789 614 pips)
Perdita lorda:
-14 273.83 USD (11 334 577 pips)
Vincite massime consecutive:
141 (3 517.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 673.16 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
87.50%
Massimo carico di deposito:
45.83%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
94 (23.04%)
Short Trade:
314 (76.96%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
10.18 USD
Profitto medio:
59.63 USD
Perdita media:
-144.18 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-945.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 073.42 USD (3)
Crescita mensile:
-23.59%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8 258.61 USD (55.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.64% (8 258.61 USD)
Per equità:
25.66% (6 389.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BVSPX 315
USDJPY 47
EURUSD 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BVSPX 11K
USDJPY -637
EURUSD -77
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BVSPX 9.8M
USDJPY -13K
EURUSD -761
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +702.01 USD
Worst Trade: -982 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3 517.49 USD
Massima perdita consecutiva: -945.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 19:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 00:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 17:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.78% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 15:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 00:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 19:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 18:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 22:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 22:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 21:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 21:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 21:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
