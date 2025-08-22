SegnaliSezioni
DIMITRIOS THEODORAKIS

TestSTRTG

DIMITRIOS THEODORAKIS
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -50%
Coinexx-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
39 (44.82%)
Loss Trade:
48 (55.17%)
Best Trade:
94.24 USD
Worst Trade:
-98.95 USD
Profitto lordo:
997.63 USD (28 385 pips)
Perdita lorda:
-1 134.34 USD (28 058 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (140.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
174.32 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
95.96%
Massimo carico di deposito:
43.62%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
43 (49.43%)
Short Trade:
44 (50.57%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-1.57 USD
Profitto medio:
25.58 USD
Perdita media:
-23.63 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-194.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-282.70 USD (6)
Crescita mensile:
-57.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
136.71 USD
Massimale:
446.75 USD (101.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.58% (446.75 USD)
Per equità:
54.29% (299.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 12
GBPUSD 11
USDCHF 10
EURUSD 9
GBPJPY 8
EURJPY 7
EURCHF 4
EURGBP 4
NZDUSD 3
USDCAD 3
EURAUD 3
EURNZD 3
NZDCHF 2
AUDUSD 2
CHFJPY 1
GBPNZD 1
CADCHF 1
AUDJPY 1
GBPCHF 1
GBPCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 38
GBPUSD 90
USDCHF -97
EURUSD -93
GBPJPY 1
EURJPY 132
EURCHF 10
EURGBP -5
NZDUSD -10
USDCAD -40
EURAUD -53
EURNZD -57
NZDCHF 14
AUDUSD 16
CHFJPY -99
GBPNZD 66
CADCHF 43
AUDJPY -96
GBPCHF 47
GBPCAD -46
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 2.3K
GBPUSD 2.2K
USDCHF -1.9K
EURUSD -42
GBPJPY 428
EURJPY 2.9K
EURCHF 254
EURGBP 99
NZDUSD -236
USDCAD -1.2K
EURAUD -1.5K
EURNZD -1.9K
NZDCHF 141
AUDUSD 442
CHFJPY -1.5K
GBPNZD 1.2K
CADCHF 351
AUDJPY -1.1K
GBPCHF 814
GBPCAD -1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +94.24 USD
Worst Trade: -99 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +140.92 USD
Massima perdita consecutiva: -194.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
VantageInternational-Live 10
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.09 × 23
HFMarketsSV-Live Server 5
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live08
0.33 × 292
OrbexGlobal-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.35 × 34
ICMarketsSC-Live03
0.37 × 98
MonetaMarkets-Live01
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live32
0.50 × 66
GlobalPrime-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.80 × 50
Coinexx-Demo
0.84 × 677
ForexChief-DirectFX
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.00 × 3
Tickmill-Live08
1.00 × 4
TradingProInternational-Live
1.20 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.29 × 712
TradeMaxGlobal-Live10
1.33 × 3
Coinexx-Live
1.44 × 3368
ICMarkets-Live10
1.44 × 79
FxPro.com-Real08
1.50 × 2
60 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 02:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.12 20:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 20:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 20:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 06:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 11:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 11:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 21:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
