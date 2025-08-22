- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
39 (44.82%)
Loss Trade:
48 (55.17%)
Best Trade:
94.24 USD
Worst Trade:
-98.95 USD
Profitto lordo:
997.63 USD (28 385 pips)
Perdita lorda:
-1 134.34 USD (28 058 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (140.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
174.32 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
95.96%
Massimo carico di deposito:
43.62%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
43 (49.43%)
Short Trade:
44 (50.57%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-1.57 USD
Profitto medio:
25.58 USD
Perdita media:
-23.63 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-194.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-282.70 USD (6)
Crescita mensile:
-57.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
136.71 USD
Massimale:
446.75 USD (101.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.58% (446.75 USD)
Per equità:
54.29% (299.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|11
|USDCHF
|10
|EURUSD
|9
|GBPJPY
|8
|EURJPY
|7
|EURCHF
|4
|EURGBP
|4
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURAUD
|3
|EURNZD
|3
|NZDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|CHFJPY
|1
|GBPNZD
|1
|CADCHF
|1
|AUDJPY
|1
|GBPCHF
|1
|GBPCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|38
|GBPUSD
|90
|USDCHF
|-97
|EURUSD
|-93
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|132
|EURCHF
|10
|EURGBP
|-5
|NZDUSD
|-10
|USDCAD
|-40
|EURAUD
|-53
|EURNZD
|-57
|NZDCHF
|14
|AUDUSD
|16
|CHFJPY
|-99
|GBPNZD
|66
|CADCHF
|43
|AUDJPY
|-96
|GBPCHF
|47
|GBPCAD
|-46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|2.2K
|USDCHF
|-1.9K
|EURUSD
|-42
|GBPJPY
|428
|EURJPY
|2.9K
|EURCHF
|254
|EURGBP
|99
|NZDUSD
|-236
|USDCAD
|-1.2K
|EURAUD
|-1.5K
|EURNZD
|-1.9K
|NZDCHF
|141
|AUDUSD
|442
|CHFJPY
|-1.5K
|GBPNZD
|1.2K
|CADCHF
|351
|AUDJPY
|-1.1K
|GBPCHF
|814
|GBPCAD
|-1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +94.24 USD
Worst Trade: -99 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +140.92 USD
Massima perdita consecutiva: -194.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.09 × 23
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|0.33 × 292
|
OrbexGlobal-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|0.35 × 34
|
ICMarketsSC-Live03
|0.37 × 98
|
MonetaMarkets-Live01
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live32
|0.50 × 66
|
GlobalPrime-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.80 × 50
|
Coinexx-Demo
|0.84 × 677
|
ForexChief-DirectFX
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.00 × 3
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 4
|
TradingProInternational-Live
|1.20 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.29 × 712
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.33 × 3
|
Coinexx-Live
|1.44 × 3368
|
ICMarkets-Live10
|1.44 × 79
|
FxPro.com-Real08
|1.50 × 2
Non ci sono recensioni
