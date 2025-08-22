SegnaliSezioni
Sitki Ozgur Capanoglu

RazorEdge

Sitki Ozgur Capanoglu
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
FBS-Real-8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
236
Profit Trade:
174 (73.72%)
Loss Trade:
62 (26.27%)
Best Trade:
31.67 USD
Worst Trade:
-39.89 USD
Profitto lordo:
502.15 USD (1 071 048 pips)
Perdita lorda:
-349.96 USD (483 887 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (93.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.13 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
93.16%
Massimo carico di deposito:
5.67%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
80 (33.90%)
Short Trade:
156 (66.10%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
2.89 USD
Perdita media:
-5.64 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-48.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.23 USD (7)
Crescita mensile:
12.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.63 USD
Massimale:
143.13 USD (19.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.23% (143.13 USD)
Per equità:
11.60% (79.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 49
LTCUSD 20
US500 18
EURCAD 16
XAUUSD 16
ETHUSD 15
AUDNZD 10
NZDCHF 9
USDCHF 9
US100 9
USDJPY 9
EURJPY 7
GBPCAD 6
EURUSD 5
XAGUSD 4
EURCHF 4
AUDJPY 4
AUDCHF 3
GBPAUD 3
NZDUSD 3
EURAUD 2
XRPUSD 2
USDCAD 2
CADJPY 2
CHFJPY 2
GBPJPY 2
US30 1
EURNZD 1
CADCHF 1
EURGBP 1
AUDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 48
LTCUSD 14
US500 -15
EURCAD -5
XAUUSD 16
ETHUSD 25
AUDNZD 3
NZDCHF 0
USDCHF -3
US100 57
USDJPY -24
EURJPY 37
GBPCAD -22
EURUSD 5
XAGUSD 5
EURCHF 2
AUDJPY 1
AUDCHF 0
GBPAUD -4
NZDUSD 4
EURAUD 0
XRPUSD 2
USDCAD 0
CADJPY 1
CHFJPY 7
GBPJPY 2
US30 -1
EURNZD 0
CADCHF 1
EURGBP -4
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 510K
LTCUSD 11K
US500 -14K
EURCAD 1.3K
XAUUSD 1.6K
ETHUSD 18K
AUDNZD 122
NZDCHF -7
USDCHF -573
US100 57K
USDJPY -789
EURJPY 1.5K
GBPCAD -1.4K
EURUSD 365
XAGUSD 107
EURCHF 134
AUDJPY 57
AUDCHF 18
GBPAUD -268
NZDUSD 84
EURAUD 33
XRPUSD 3.5K
USDCAD 69
CADJPY 69
CHFJPY 199
GBPJPY 113
US30 -840
EURNZD -62
CADCHF 29
EURGBP -75
AUDUSD 48
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.67 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +93.82 USD
Massima perdita consecutiva: -48.04 USD

Non ci sono recensioni
2025.10.04 16:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 00:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 14:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 20:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 18:58
Share of trading days is too low
2025.08.22 18:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.22 17:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 17:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 17:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 17:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.