- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
236
Profit Trade:
174 (73.72%)
Loss Trade:
62 (26.27%)
Best Trade:
31.67 USD
Worst Trade:
-39.89 USD
Profitto lordo:
502.15 USD (1 071 048 pips)
Perdita lorda:
-349.96 USD (483 887 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (93.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.13 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
93.16%
Massimo carico di deposito:
5.67%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
80 (33.90%)
Short Trade:
156 (66.10%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
2.89 USD
Perdita media:
-5.64 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-48.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.23 USD (7)
Crescita mensile:
12.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.63 USD
Massimale:
143.13 USD (19.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.23% (143.13 USD)
Per equità:
11.60% (79.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|49
|LTCUSD
|20
|US500
|18
|EURCAD
|16
|XAUUSD
|16
|ETHUSD
|15
|AUDNZD
|10
|NZDCHF
|9
|USDCHF
|9
|US100
|9
|USDJPY
|9
|EURJPY
|7
|GBPCAD
|6
|EURUSD
|5
|XAGUSD
|4
|EURCHF
|4
|AUDJPY
|4
|AUDCHF
|3
|GBPAUD
|3
|NZDUSD
|3
|EURAUD
|2
|XRPUSD
|2
|USDCAD
|2
|CADJPY
|2
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|2
|US30
|1
|EURNZD
|1
|CADCHF
|1
|EURGBP
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|48
|LTCUSD
|14
|US500
|-15
|EURCAD
|-5
|XAUUSD
|16
|ETHUSD
|25
|AUDNZD
|3
|NZDCHF
|0
|USDCHF
|-3
|US100
|57
|USDJPY
|-24
|EURJPY
|37
|GBPCAD
|-22
|EURUSD
|5
|XAGUSD
|5
|EURCHF
|2
|AUDJPY
|1
|AUDCHF
|0
|GBPAUD
|-4
|NZDUSD
|4
|EURAUD
|0
|XRPUSD
|2
|USDCAD
|0
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|2
|US30
|-1
|EURNZD
|0
|CADCHF
|1
|EURGBP
|-4
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|510K
|LTCUSD
|11K
|US500
|-14K
|EURCAD
|1.3K
|XAUUSD
|1.6K
|ETHUSD
|18K
|AUDNZD
|122
|NZDCHF
|-7
|USDCHF
|-573
|US100
|57K
|USDJPY
|-789
|EURJPY
|1.5K
|GBPCAD
|-1.4K
|EURUSD
|365
|XAGUSD
|107
|EURCHF
|134
|AUDJPY
|57
|AUDCHF
|18
|GBPAUD
|-268
|NZDUSD
|84
|EURAUD
|33
|XRPUSD
|3.5K
|USDCAD
|69
|CADJPY
|69
|CHFJPY
|199
|GBPJPY
|113
|US30
|-840
|EURNZD
|-62
|CADCHF
|29
|EURGBP
|-75
|AUDUSD
|48
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.67 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +93.82 USD
Massima perdita consecutiva: -48.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 2
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 4
|
Exness-Real6
|0.00 × 3
|
BDSwissGlobal-Real01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
NPBFX-Real
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
EGlobal-Cent1
|0.00 × 2
|
ACYFX-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 8
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
161 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
28%
0
0
USD
USD
697
USD
USD
7
0%
236
73%
93%
1.43
0.64
USD
USD
19%
1:500