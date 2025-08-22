- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
238
Profit Trade:
169 (71.00%)
Loss Trade:
69 (28.99%)
Best Trade:
6.28 USD
Worst Trade:
-11.48 USD
Profitto lordo:
429.89 USD (38 082 pips)
Perdita lorda:
-269.99 USD (30 721 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (25.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.87 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
95.98%
Massimo carico di deposito:
91.21%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
5.39
Long Trade:
108 (45.38%)
Short Trade:
130 (54.62%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
2.54 USD
Perdita media:
-3.91 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.31 USD (3)
Crescita mensile:
33.23%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.69 USD (9.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.03% (29.69 USD)
Per equità:
61.33% (200.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|AUDCAD
|69
|NZDCAD
|37
|EURUSD
|32
|AUDNZD
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|98
|AUDCAD
|21
|NZDCAD
|20
|EURUSD
|14
|AUDNZD
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.8K
|AUDCAD
|-2.5K
|NZDCAD
|-484
|EURUSD
|1.4K
|AUDNZD
|-821
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.28 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +25.80 USD
Massima perdita consecutiva: -20.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
VantageInternational-Live 4
|0.86 × 79
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.50 × 154
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.51 × 185
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.67 × 8100
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.07 × 188
Non ci sono recensioni
