Le Trung Hieu

NanoBot MT5

Le Trung Hieu
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 81%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
238
Profit Trade:
169 (71.00%)
Loss Trade:
69 (28.99%)
Best Trade:
6.28 USD
Worst Trade:
-11.48 USD
Profitto lordo:
429.89 USD (38 082 pips)
Perdita lorda:
-269.99 USD (30 721 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (25.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.87 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
95.98%
Massimo carico di deposito:
91.21%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
5.39
Long Trade:
108 (45.38%)
Short Trade:
130 (54.62%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
2.54 USD
Perdita media:
-3.91 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.31 USD (3)
Crescita mensile:
33.23%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.69 USD (9.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.03% (29.69 USD)
Per equità:
61.33% (200.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 83
AUDCAD 69
NZDCAD 37
EURUSD 32
AUDNZD 17
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 98
AUDCAD 21
NZDCAD 20
EURUSD 14
AUDNZD 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.8K
AUDCAD -2.5K
NZDCAD -484
EURUSD 1.4K
AUDNZD -821
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.28 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +25.80 USD
Massima perdita consecutiva: -20.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
VantageInternational-Live 4
0.86 × 79
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
Hankotrade-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.20 × 5
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.50 × 154
ICMarketsEU-MT5-4
1.51 × 185
Axiory-Live
1.63 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
1.67 × 8100
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.07 × 188
72 più
Non ci sono recensioni
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 06:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 16:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 13:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NanoBot MT5
30USD al mese
81%
0
0
USD
335
USD
9
97%
238
71%
96%
1.59
0.67
USD
61%
1:200
