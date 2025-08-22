- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
388
Profit Trade:
324 (83.50%)
Loss Trade:
64 (16.49%)
Best Trade:
138.97 USD
Worst Trade:
-144.44 USD
Profitto lordo:
2 184.10 USD (64 288 pips)
Perdita lorda:
-1 995.68 USD (68 169 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (211.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
211.08 USD (55)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
95.36%
Massimo carico di deposito:
36.05%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.75
Long Trade:
185 (47.68%)
Short Trade:
203 (52.32%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
6.74 USD
Perdita media:
-31.18 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-0.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-229.22 USD (2)
Crescita mensile:
17.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
169.09 USD
Massimale:
252.20 USD (43.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.31% (252.20 USD)
Per equità:
51.31% (373.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|388
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|188
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-3.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +138.97 USD
Worst Trade: -144 USD
Vincite massime consecutive: 55
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +211.08 USD
Massima perdita consecutiva: -0.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.13 × 16
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
31%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
6
100%
388
83%
95%
1.09
0.49
USD
USD
51%
1:500