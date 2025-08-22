- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
76 (83.51%)
Loss Trade:
15 (16.48%)
Best Trade:
19.15 EUR
Worst Trade:
-25.64 EUR
Profitto lordo:
167.59 EUR (7 109 pips)
Perdita lorda:
-66.74 EUR (2 906 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (73.65 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
73.65 EUR (28)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
98.83%
Massimo carico di deposito:
27.53%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.82
Long Trade:
29 (31.87%)
Short Trade:
62 (68.13%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
1.11 EUR
Profitto medio:
2.21 EUR
Perdita media:
-4.45 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-6.01 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-25.64 EUR (1)
Crescita mensile:
38.64%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.44 EUR
Massimale:
26.40 EUR (9.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.94% (26.03 EUR)
Per equità:
20.33% (71.33 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD.r
|20
|AUDNZD.r
|10
|AUDCAD.r
|9
|EURCHF.r
|8
|GBPUSD.r
|7
|XAUUSD.r
|7
|GBPAUD.r
|5
|EURUSD.r
|5
|USDCAD.r
|3
|EURGBP.r
|3
|EURSGD.r
|3
|EURAUD.r
|3
|GBPCHF.r
|2
|USDCHF.r
|2
|CADCHF.r
|2
|NZDUSD.r
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD.r
|19
|AUDNZD.r
|17
|AUDCAD.r
|6
|EURCHF.r
|7
|GBPUSD.r
|13
|XAUUSD.r
|47
|GBPAUD.r
|8
|EURUSD.r
|17
|USDCAD.r
|-28
|EURGBP.r
|1
|EURSGD.r
|4
|EURAUD.r
|-2
|GBPCHF.r
|1
|USDCHF.r
|6
|CADCHF.r
|-1
|NZDUSD.r
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD.r
|445
|AUDNZD.r
|1.2K
|AUDCAD.r
|940
|EURCHF.r
|226
|GBPUSD.r
|248
|XAUUSD.r
|854
|GBPAUD.r
|247
|EURUSD.r
|260
|USDCAD.r
|-537
|EURGBP.r
|32
|EURSGD.r
|102
|EURAUD.r
|-3
|GBPCHF.r
|41
|USDCHF.r
|91
|CADCHF.r
|11
|NZDUSD.r
|12
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.15 EUR
Worst Trade: -26 EUR
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +73.65 EUR
Massima perdita consecutiva: -6.01 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Currently this EA is running 3 strategies by itself. More will be added and bad performing will be stopped.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
41%
0
0
USD
USD
351
EUR
EUR
5
97%
91
83%
99%
2.51
1.11
EUR
EUR
20%
1:500