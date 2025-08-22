SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Portfolio ea test HIGH RISK
Arjan Hazewinkel

Portfolio ea test HIGH RISK

Arjan Hazewinkel
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 41%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
76 (83.51%)
Loss Trade:
15 (16.48%)
Best Trade:
19.15 EUR
Worst Trade:
-25.64 EUR
Profitto lordo:
167.59 EUR (7 109 pips)
Perdita lorda:
-66.74 EUR (2 906 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (73.65 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
73.65 EUR (28)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
98.83%
Massimo carico di deposito:
27.53%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.82
Long Trade:
29 (31.87%)
Short Trade:
62 (68.13%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
1.11 EUR
Profitto medio:
2.21 EUR
Perdita media:
-4.45 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-6.01 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-25.64 EUR (1)
Crescita mensile:
38.64%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.44 EUR
Massimale:
26.40 EUR (9.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.94% (26.03 EUR)
Per equità:
20.33% (71.33 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD.r 20
AUDNZD.r 10
AUDCAD.r 9
EURCHF.r 8
GBPUSD.r 7
XAUUSD.r 7
GBPAUD.r 5
EURUSD.r 5
USDCAD.r 3
EURGBP.r 3
EURSGD.r 3
EURAUD.r 3
GBPCHF.r 2
USDCHF.r 2
CADCHF.r 2
NZDUSD.r 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD.r 19
AUDNZD.r 17
AUDCAD.r 6
EURCHF.r 7
GBPUSD.r 13
XAUUSD.r 47
GBPAUD.r 8
EURUSD.r 17
USDCAD.r -28
EURGBP.r 1
EURSGD.r 4
EURAUD.r -2
GBPCHF.r 1
USDCHF.r 6
CADCHF.r -1
NZDUSD.r 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD.r 445
AUDNZD.r 1.2K
AUDCAD.r 940
EURCHF.r 226
GBPUSD.r 248
XAUUSD.r 854
GBPAUD.r 247
EURUSD.r 260
USDCAD.r -537
EURGBP.r 32
EURSGD.r 102
EURAUD.r -3
GBPCHF.r 41
USDCHF.r 91
CADCHF.r 11
NZDUSD.r 12
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.15 EUR
Worst Trade: -26 EUR
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +73.65 EUR
Massima perdita consecutiva: -6.01 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Currently this EA is running 3 strategies by itself. More will be added and bad performing will be stopped.
2025.09.25 12:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 23:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 19:58
Share of trading days is too low
2025.08.22 19:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.22 12:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 12:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 12:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 12:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Portfolio ea test HIGH RISK
30USD al mese
41%
0
0
USD
351
EUR
5
97%
91
83%
99%
2.51
1.11
EUR
20%
1:500
