- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
24 (63.15%)
Loss Trade:
14 (36.84%)
Best Trade:
8.55 USD
Worst Trade:
-6.49 USD
Profitto lordo:
69.41 USD (6 977 pips)
Perdita lorda:
-41.17 USD (4 130 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (29.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.36 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
53.20%
Massimo carico di deposito:
29.73%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.63
Long Trade:
18 (47.37%)
Short Trade:
20 (52.63%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
2.89 USD
Perdita media:
-2.94 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-15.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.77 USD (6)
Crescita mensile:
11.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.79 USD
Massimale:
17.32 USD (12.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.45% (14.79 USD)
Per equità:
9.64% (12.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|USDCHF
|9
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|3
|GBPCHF
|2
|AUDUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|0
|USDCHF
|18
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|7
|GBPCHF
|-4
|AUDUSD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-51
|USDCHF
|1.4K
|USDJPY
|414
|GBPUSD
|370
|USDCAD
|959
|GBPCHF
|-286
|AUDUSD
|0
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.55 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +29.36 USD
Massima perdita consecutiva: -15.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Opogroup-Server1
|0.00 × 24
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
Exness-MT5Real10
|0.40 × 10
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
itexsys-Platform
|0.50 × 6
FusionMarkets-Live
|0.61 × 179
VantageInternational-Live 4
|0.70 × 90
TitanFX-MT5-01
|0.75 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
|0.76 × 8328
ICMarketsSC-MT5-4
|0.85 × 5206
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
Alpari-MT5
|1.04 × 54
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5
|1.13 × 163
Exness-MT5Real5
|1.19 × 36
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 33
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
Exness-MT5Real31
|1.85 × 39
