Kirill Korneev

ICM Trading

Kirill Korneev
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2025 26%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
24 (63.15%)
Loss Trade:
14 (36.84%)
Best Trade:
8.55 USD
Worst Trade:
-6.49 USD
Profitto lordo:
69.41 USD (6 977 pips)
Perdita lorda:
-41.17 USD (4 130 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (29.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.36 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
53.20%
Massimo carico di deposito:
29.73%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.63
Long Trade:
18 (47.37%)
Short Trade:
20 (52.63%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
2.89 USD
Perdita media:
-2.94 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-15.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.77 USD (6)
Crescita mensile:
11.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.79 USD
Massimale:
17.32 USD (12.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.45% (14.79 USD)
Per equità:
9.64% (12.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 15
USDCHF 9
USDJPY 4
GBPUSD 4
USDCAD 3
GBPCHF 2
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 0
USDCHF 18
USDJPY 4
GBPUSD 4
USDCAD 7
GBPCHF -4
AUDUSD 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -51
USDCHF 1.4K
USDJPY 414
GBPUSD 370
USDCAD 959
GBPCHF -286
AUDUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.55 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +29.36 USD
Massima perdita consecutiva: -15.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Opogroup-Server1
0.00 × 24
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.40 × 10
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
itexsys-Platform
0.50 × 6
FusionMarkets-Live
0.61 × 179
VantageInternational-Live 4
0.70 × 90
TitanFX-MT5-01
0.75 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
0.76 × 8328
ICMarketsSC-MT5-4
0.85 × 5206
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5
1.13 × 163
Exness-MT5Real5
1.19 × 36
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 33
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real31
1.85 × 39
37 più
Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 06:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 09:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 08:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 11:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
