Rui Zhao Zhu

ZTP

Rui Zhao Zhu
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
Exness-Real28
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
169
Profit Trade:
134 (79.28%)
Loss Trade:
35 (20.71%)
Best Trade:
4.45 USD
Worst Trade:
-6.00 USD
Profitto lordo:
78.27 USD (376 832 pips)
Perdita lorda:
-81.37 USD (314 112 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (10.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.68 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
14.76%
Massimo carico di deposito:
17.07%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
94 (55.62%)
Short Trade:
75 (44.38%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
0.58 USD
Perdita media:
-2.32 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.73 USD (4)
Crescita mensile:
-4.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.24 USD
Massimale:
26.52 USD (23.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.00% (26.52 USD)
Per equità:
5.29% (5.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 54
GBPUSDm 32
XAUUSDm 32
USDJPYm 29
EURUSDm 22
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm 7
GBPUSDm -3
XAUUSDm -6
USDJPYm -2
EURUSDm 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm 69K
GBPUSDm -280
XAUUSDm -5.9K
USDJPYm -348
EURUSDm 90
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.45 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +10.68 USD
Massima perdita consecutiva: -13.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.17 03:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 18:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 19:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.22 19:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 18:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.22 18:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 17:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.22 16:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.22 12:42
Share of trading days is too low
2025.08.22 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.22 12:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.22 07:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 07:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 07:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
