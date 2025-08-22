- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
74 (80.43%)
Loss Trade:
18 (19.57%)
Best Trade:
211.62 USD
Worst Trade:
-13.08 USD
Profitto lordo:
646.33 USD (24 846 pips)
Perdita lorda:
-100.62 USD (10 011 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (16.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
401.80 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
20.81%
Massimo carico di deposito:
5.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
32.64
Long Trade:
55 (59.78%)
Short Trade:
37 (40.22%)
Fattore di profitto:
6.42
Profitto previsto:
5.93 USD
Profitto medio:
8.73 USD
Perdita media:
-5.59 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-16.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.72 USD (2)
Crescita mensile:
8.34%
Previsione annuale:
101.24%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.72 USD (1.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.27% (16.72 USD)
Per equità:
24.88% (336.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|archived
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|150
|archived
|396
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|archived
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +211.62 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +16.29 USD
Massima perdita consecutiva: -16.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
Gold Scalping on M5 charts. Not an aggressive strategy. $500 minimum with 1:50 minimum leverage (higher the better).
