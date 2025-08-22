SegnaliSezioni
Wanna Fernando

Gold Master MAX

Wanna Fernando
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 57%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
74 (80.43%)
Loss Trade:
18 (19.57%)
Best Trade:
211.62 USD
Worst Trade:
-13.08 USD
Profitto lordo:
646.33 USD (24 846 pips)
Perdita lorda:
-100.62 USD (10 011 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (16.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
401.80 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
20.81%
Massimo carico di deposito:
5.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
32.64
Long Trade:
55 (59.78%)
Short Trade:
37 (40.22%)
Fattore di profitto:
6.42
Profitto previsto:
5.93 USD
Profitto medio:
8.73 USD
Perdita media:
-5.59 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-16.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.72 USD (2)
Crescita mensile:
8.34%
Previsione annuale:
101.24%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.72 USD (1.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.27% (16.72 USD)
Per equità:
24.88% (336.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 88
archived 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 150
archived 396
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
archived 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +211.62 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +16.29 USD
Massima perdita consecutiva: -16.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Gold Scalping on M5 charts. Not an aggressive strategy. $500 minimum with 1:50 minimum leverage (higher the better).
Non ci sono recensioni
2025.09.12 03:55
Share of trading days is too low
2025.08.22 07:05
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 14.17% of days out of the 120 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.