Leonel Agustin Quisama

BERROPATODO

Leonel Agustin Quisama
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -50%
Pepperstone-Edge12
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
191
Profit Trade:
93 (48.69%)
Loss Trade:
98 (51.31%)
Best Trade:
19.02 USD
Worst Trade:
-35.45 USD
Profitto lordo:
286.14 USD (247 217 pips)
Perdita lorda:
-415.70 USD (683 128 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (6.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.39 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
38.17%
Massimo carico di deposito:
109.26%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
99 (51.83%)
Short Trade:
92 (48.17%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-0.68 USD
Profitto medio:
3.08 USD
Perdita media:
-4.24 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-15.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.49 USD (5)
Crescita mensile:
-49.95%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
145.26 USD
Massimale:
156.01 USD (24.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.95% (156.01 USD)
Per equità:
24.13% (33.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 66
BTCUSD 30
GBPUSD 18
USDJPY 10
EURUSD 9
ETHUSD 7
USDCAD 4
GER40 4
AUDJPY 4
NZDUSD 4
SpotCrude 4
NZDCHF 4
AUDNZD 3
AUDUSD 2
EURAUD 2
SpotBrent 2
CADJPY 2
EURCHF 2
GBPAUD 2
AUDCAD 2
USDCHF 2
EURGBP 1
CADCHF 1
GBPCAD 1
GBPCHF 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
EURCAD 1
EURNZD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -14
BTCUSD -54
GBPUSD -16
USDJPY -22
EURUSD -3
ETHUSD 4
USDCAD 4
GER40 7
AUDJPY -5
NZDUSD -7
SpotCrude -4
NZDCHF -12
AUDNZD 4
AUDUSD 0
EURAUD 1
SpotBrent -1
CADJPY 2
EURCHF -4
GBPAUD -5
AUDCAD -8
USDCHF 10
EURGBP -2
CADCHF -6
GBPCAD 1
GBPCHF -3
CHFJPY 4
EURJPY -3
EURCAD 2
EURNZD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -141
BTCUSD -442K
GBPUSD -781
USDJPY -538
EURUSD -188
ETHUSD 9.3K
USDCAD 247
GER40 472
AUDJPY -315
NZDUSD -111
SpotCrude -1.1K
NZDCHF -200
AUDNZD 291
AUDUSD -7
EURAUD 93
SpotBrent -550
CADJPY 113
EURCHF -218
GBPAUD -422
AUDCAD -411
USDCHF 247
EURGBP -68
CADCHF -129
GBPCAD 153
GBPCHF -131
CHFJPY 218
EURJPY -245
EURCAD 327
EURNZD 183
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.02 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6.00 USD
Massima perdita consecutiva: -15.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
Exness-Real
0.00 × 3
Axi-US02-Live
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.00 × 19
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 6
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live19
0.17 × 133
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.22 × 169
ICMarketsSC-Live32
0.38 × 260
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.65 × 1565
ICMarketsSC-Live33
0.77 × 13
Coinexx-Demo
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 456
Osprey-Live
1.50 × 4
46 più
SIEMPREKAIZEN PARA TODOS
Non ci sono recensioni
2025.09.24 20:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 04:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 13:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 12:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 13:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.25 12:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.25 02:06
Share of trading days is too low
2025.08.25 02:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 02:06
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.22 03:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 03:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 03:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 03:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 03:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BERROPATODO
30USD al mese
-50%
0
0
USD
88
USD
5
1%
191
48%
38%
0.68
-0.68
USD
60%
1:200
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.