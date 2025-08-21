SegnaliSezioni
Gustavo Alfonso Torres Rodriguez

Rentasurf

Gustavo Alfonso Torres Rodriguez
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 236%
DooFintech-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 319
Profit Trade:
1 277 (96.81%)
Loss Trade:
42 (3.18%)
Best Trade:
30.87 USD
Worst Trade:
-23.41 USD
Profitto lordo:
809.78 USD (79 234 pips)
Perdita lorda:
-214.99 USD (21 516 pips)
Vincite massime consecutive:
193 (78.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103.92 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
88.16%
Massimo carico di deposito:
19.34%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
14.78
Long Trade:
596 (45.19%)
Short Trade:
723 (54.81%)
Fattore di profitto:
3.77
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
0.63 USD
Perdita media:
-5.12 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-19.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.25 USD (2)
Crescita mensile:
60.44%
Previsione annuale:
733.29%
Algo trading:
51%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
40.25 USD (7.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.31% (40.25 USD)
Per equità:
57.79% (416.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.s 517
GBPUSD.s 507
AUDUSD.s 178
XAUUSD.s 115
NZDUSD.s 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.s 138
GBPUSD.s 154
AUDUSD.s 65
XAUUSD.s 237
NZDUSD.s 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.s 13K
GBPUSD.s 15K
AUDUSD.s 5.8K
XAUUSD.s 24K
NZDUSD.s 52
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.87 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +78.64 USD
Massima perdita consecutiva: -19.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooFintech-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Ea trading automatico
Non ci sono recensioni
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 05:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 00:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 10:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 17:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 23:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
