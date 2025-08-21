SegnaliSezioni
Douglas Felipe Niemeyer

Manche

Douglas Felipe Niemeyer
0 recensioni
Affidabilità
91 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 112%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 298
Profit Trade:
3 420 (79.57%)
Loss Trade:
878 (20.43%)
Best Trade:
6.49 USD
Worst Trade:
-7.90 USD
Profitto lordo:
1 530.27 USD (832 765 pips)
Perdita lorda:
-663.91 USD (344 845 pips)
Vincite massime consecutive:
108 (110.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.84 USD (108)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.01
Long Trade:
4 203 (97.79%)
Short Trade:
95 (2.21%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
0.45 USD
Perdita media:
-0.76 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-32.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.69 USD (23)
Crescita mensile:
10.16%
Previsione annuale:
124.14%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.82 USD
Massimale:
123.55 USD (6.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.45% (123.55 USD)
Per equità:
31.09% (325.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Bra50Apr24 921
Bra50Feb24 877
Bra50Jun24 772
Bra50Oct24 465
Bra50Dec24 250
Bra50Oct25 229
Bra50Aug24 225
Bra50 201
Bra50Aug25 173
Bra50Jun25 109
Bra50Apr25 76
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Bra50Apr24 117
Bra50Feb24 100
Bra50Jun24 83
Bra50Oct24 110
Bra50Dec24 109
Bra50Oct25 219
Bra50Aug24 37
Bra50 -5
Bra50Aug25 41
Bra50Jun25 63
Bra50Apr25 -8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Bra50Apr24 59K
Bra50Feb24 50K
Bra50Jun24 43K
Bra50Oct24 61K
Bra50Dec24 64K
Bra50Oct25 119K
Bra50Aug24 21K
Bra50 15K
Bra50Aug25 24K
Bra50Jun25 36K
Bra50Apr25 -5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.49 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 108
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +110.84 USD
Massima perdita consecutiva: -32.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27801
Manche é a estratégia operacional Mista (automatizada + manual), onde operamos comprados e e hedgeados nos mercados de índices em operações de swing trade
2025.09.26 22:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 21:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.03 19:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 18:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 21:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 21:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
