- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 298
Profit Trade:
3 420 (79.57%)
Loss Trade:
878 (20.43%)
Best Trade:
6.49 USD
Worst Trade:
-7.90 USD
Profitto lordo:
1 530.27 USD (832 765 pips)
Perdita lorda:
-663.91 USD (344 845 pips)
Vincite massime consecutive:
108 (110.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.84 USD (108)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.01
Long Trade:
4 203 (97.79%)
Short Trade:
95 (2.21%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
0.45 USD
Perdita media:
-0.76 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-32.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.69 USD (23)
Crescita mensile:
10.16%
Previsione annuale:
124.14%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.82 USD
Massimale:
123.55 USD (6.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.45% (123.55 USD)
Per equità:
31.09% (325.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Bra50Apr24
|921
|Bra50Feb24
|877
|Bra50Jun24
|772
|Bra50Oct24
|465
|Bra50Dec24
|250
|Bra50Oct25
|229
|Bra50Aug24
|225
|Bra50
|201
|Bra50Aug25
|173
|Bra50Jun25
|109
|Bra50Apr25
|76
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Bra50Apr24
|117
|Bra50Feb24
|100
|Bra50Jun24
|83
|Bra50Oct24
|110
|Bra50Dec24
|109
|Bra50Oct25
|219
|Bra50Aug24
|37
|Bra50
|-5
|Bra50Aug25
|41
|Bra50Jun25
|63
|Bra50Apr25
|-8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Bra50Apr24
|59K
|Bra50Feb24
|50K
|Bra50Jun24
|43K
|Bra50Oct24
|61K
|Bra50Dec24
|64K
|Bra50Oct25
|119K
|Bra50Aug24
|21K
|Bra50
|15K
|Bra50Aug25
|24K
|Bra50Jun25
|36K
|Bra50Apr25
|-5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.49 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 108
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +110.84 USD
Massima perdita consecutiva: -32.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ActivTradesCorp-Server
|1.42 × 27801
Manche é a estratégia operacional Mista (automatizada + manual), onde operamos comprados e e hedgeados nos mercados de índices em operações de swing trade
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
112%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
91
91%
4 298
79%
100%
2.30
0.20
USD
USD
31%
1:200