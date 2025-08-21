- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
16 (66.66%)
Loss Trade:
8 (33.33%)
Best Trade:
4 078.09 USD
Worst Trade:
-92.86 USD
Profitto lordo:
5 510.87 USD (8 989 pips)
Perdita lorda:
-370.27 USD (2 665 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (338.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 170.24 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
82.60%
Massimo carico di deposito:
5.64%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
55.36
Long Trade:
19 (79.17%)
Short Trade:
5 (20.83%)
Fattore di profitto:
14.88
Profitto previsto:
214.19 USD
Profitto medio:
344.43 USD
Perdita media:
-46.28 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-92.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.86 USD (1)
Crescita mensile:
24.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
92.86 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.32% (64.09 USD)
Per equità:
8.18% (1 697.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|13
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|4.6K
|EURUSD
|535
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|3.7K
|EURUSD
|2.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 078.09 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +338.26 USD
Massima perdita consecutiva: -92.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 16
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
